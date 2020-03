מספר הנדבקים בישראל עלה ל-3,865; מתוכם 66 במצב קשה

9:10

מספר הנדבקים בקורונה בישראל עלה ל-3,865. מתוכם 3,616 במצב קל ו-82 במצב בינוני. 66 חולים במצב קשה, מתוכם 54 מונשמים. 89 חולים החלימו ושוחררו.

12 בני אדם נפטרו מהמחלה.

06:30

מגפת הקורונה מוסיפה להתפשט בארץ וברחבי העולם, עם 3,619 חולים בישראל ו-663,741 בעולם. נכון לשעה זו, ברחבי העולם החלימו 142,183. 30,880 מתו.

בניגוד להוראות משרד הבריאות, מאות מאנשי הפלג הירושלמי השתתפו הלילה בהלווייתו של הרב צבי שינקר, ראש ישיבת "בית דוד" לצעירים בבני ברק, שהלך לעולמו במהלך השבת.

הממשלה צפויה לאשר חבילת סיוע כלכלי למשק בשווי 80 מיליארד שקל, עם תוספת של חמישה מיליארד שקל לעסקים קטנים ובינוניים.

מספר מקרי הקורונה ברשות הפלסטינית עלה ל-104, לאחר שהתגלו שישה מקרים חדשים של הידבקות בנגיף, בכפר קטנה הסמוך לירושלים. חמישה מהם הם של בני משפחה אחת, הכוללים ילדה בת 12, גבר בשנות ה-30 לחייו, גבר בשנות ה-50 לחייו ושלוש נשים בגילאים 30-50.

ארצות הברית הפכה למדינה בעלת מספר הנדבקים הגבוה ביותר עם 122,246 בני אדם. במקביל, מספר הקורבנות בה עלה ב-351 ל-2,047 מתים, בהם תינוק בן חודשיים ממדינת אילינוי.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לעיתונאים אתמול בבוקר כי הוא שוקל להטיל סגר על מדינות ניו יורק וניו ג׳רזי ועל חלקים של קונטיקט. האזור הזה ידוע כ"שלוש-המדינות" (Tri-State), והעיר ניו יורק עומדת במרכזו. ניו יורק וניו ג׳רזי הן המדינות המובילות במספר המקרים הידועים של Covid-19 בארה"ב.

I am giving consideration to a QUARANTINE of developing "hot spots", New York, New Jersey, and Connecticut. A decision will be made, one way or another, shortly.

לאחר התנגדות מצד מושל ניו יורק, אנדרו קואומו, טראמפ חזר בו וצייץ כי החליט להסתפק ב"המלצה חזקה לנוסעים" להימנע מלהגיע אל שלוש המדינות האלה. "הסגר לא יהיה נחוץ".

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the....