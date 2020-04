מייסד טוויטר ג'ק דורסי תורם מיליארד דולר למאבק במגפת קורונה

ג'ק דורסי, מייסד ומנכ"ל טוויטר, הודיע אמש כי בכוונתו לתרום מיליארד דולר למאבק במגפת הקורונה, כ-28% מהונו העצמי.

"אני מעביר מיליארד דולר מהוני העצמי לסייע במאבק העולמי בנגיף", צייץ דורסי בחשבון הטוויטר שלו. עוד הוסיף דורסי כי לאחר שיחלוף המשבר והחיים ישובו למסלולם, הכסף שיישאר יוקדש לחינוך ולבריאות של ילדות ולנזקקים.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz