מעבדת בדיקות, הבטחות נדיבות וביקור של בזוס: כך אמזון מתמודדת עם גל הביקורת נגדה

מנכ"ל ומייסד אמזון והאיש העשיר בעולם, ג'ף בזוס, צולם בשבוע שעבר כשהוא עורך סיור במרכז לוגיסטי של החברה ומודה לעובדי המחסנים שלו. בניגוד לעובדים במשרדי התאגיד שעברו לעבוד מהבית, יותר מ-250,000 עובדי המחסנים של אמזון נאלצים להמשיך להגיע לעבודה ואף לעבוד שעות נוספות כדי לעמוד בדרישות המשלוחים הגבוהות של ימי הקורונה. זאת, תוך שהם מסכנים לא פעם את בריאותם. הצילומים מביקורו של בזוס הועלו לעמוד הטוויטר של אמזון, בו הביעה החברה הכרת תודה על מאמציהם של עובדי המחסנים שלה.

המחווה הזו הגיעה בתקופה בה אמזון מתמודדת עם ביקושים הולכים וגדלים למשלוחים ומבקשת לגייס עובדים נוספים למחסנים שלה. זאת, לאחר שבועות בהם מחוקקים, איגודי עובדים, ועובדי אמזון עצמם העלו טענות לפיהן החברה לא נוקטת באמצעי בטיחות מספיקים בכל הקשור לקורונה, וכי היא מסכנת את עובדיה. לפי הטענות שעלו נגד החברה, לא ניתנים לעובדי המחסנים אמצעי בטיחות מספקים כמו מסכות, כפפות וחומר חיטוי. בינתיים, לפי הפייננשיל טיימס, עובדים מיותר מ-50 מתוך 110 מחסני החברה בארה"ב התגלו כחולים בקורונה - אחד מהם התגלה במחסן בו ביקר בזוס, יום לאחר שנערך הביקור.

