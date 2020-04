מחקר גרמני מזהיר מפתיחת הגנים: ילדים החולים בקורונה מדבקים כמו מבוגרים

על רקע הטענות הסותרות בימים האחרונים מצד חוקרים בנוגע לאופי מחלת הקורונה בילדים, והתוכניות לפתוח גני ילדים ובתי ספר במדינות רבות במערב, מחקר גרמני שהתפרסם אמש (ד') קובע כי "ילדים מדבקים באותה מידה כמו מבוגרים" כשמדובר במחלת הקורונה, וכי "יש לקחת בחשבון עובדה זו כששוקלים את פתיחת מוסדות הלימודים".

המחקר הובל על-ידי פרופ' כריסטיאן דרוסטן, אחד מבכירי הווירולוגים בגרמניה, המייעץ לממשלה בנוגע להתמודדות עם מגפת הקורונה, מהמרכז הרפואי "שאריטה" בברלין.

המחקר טרם עבר בקרת עמיתים, אולם פורסם בין השאר על רקע קביעת ממשלת שווייץ כי "אין חשש ממשי" להדבקה בין ילדים מתחת לגיל 10 לבין סבים וסבתות, והצהרתו של פרופ' דניאל קוך מרשות הבריאות השווייצרית כי "ילדים אינם נדבקים בקורונה כמו מבוגרים", בין השאר משום שאין להם "רצפטורים מתאימים". המחקר הגרמני סותר את מסקנות הרשויות בשווייץ.

פרופ' דרוסטן פירסם את תוצאות המחקר בקישור בטוויטר אמש, והבהיר כי הוא קובע כי "אין הבדל משמעותי בין ילדים למבוגרים" בנוגע לעומס הנגיפי (Viral Load) של הקורונה בגופם של ילדים. לדבריו, עומס נגיפי זה קשור ביחס הדוק לפוטנציאל ההדבקה..

המחקר נערך על בסיס תוצאות PCR של 3,712 חולי קורונה שאובחנו במרכז הרפואי "שאריטה" בברלין, "במטרה לבחון את הקשר בין גיל הפציינט לעומס הנגיפי של וירוס הקורונה". הוא קובע כי "לא נמצאו כל הבדלים משמעותיים בין קבוצות גיל שונות, לרבות ילדים, והמחקר מציע כי העומס הנגיפי בקרב ילדים צעירים לא שונה משמעותית מזה הקיים בקרב מבוגרים".

המחקר מתפרסם על רקע הדיון בגרמניה אם וכיצד לפתוח את בתי הספר והגנים. הממשלה הפדרלית מתכננת לפתוח את הגנים בארבעה שלבים שיתפרסו על פני חודשיים, החל מפתיחתם לילדים של עובדים חיוניים ואמהות חד-הוריות בלבד (המצב כיום), דרך פעילות מוגבלת בימי השבוע או במהלך היום, ועד לפתיחה רגילה בעוד שישה שבועות. לגבי בתי הספר, הציעה הממשלה כי תלמידים יבקרו "לפחות פעם בשבוע" בבתי הספר שלהם עד לסוף שנת הלימודים. לא ברור כיצד תוצאות המחקר הנוכחי ישפיעו על תוכניות הממשלה הגרמנית. במקומות אחרים באירופה, כמו נורבגיה ודנמרק, כבר שבו ילדים קטנים לבתי הספר היסודיים ולגנים.

"בהתחשב בתוצאות אלה", אומרים מובילי המחקר, "עלינו להזהיר נגד פתיחה בלתי מוגבלת של בתי ספר וגני ילדים במצב הנוכחי. ילדים יכולים להיות מדבקים באותה מידה כמו מבוגרים".

החוקרים הסבירו כי בדקו את העומס הנגיפי בדרכי הנשימה ובמערות האף כדרך מקובלת לבדוק את פוטנציאל ההדבקה של ילדים. מתוך 3,712 מקרי הקורונה שנרשמו ב"שאריטה", רק 47 מקרים היו בגילאי 1 עד 11. החוקרים הסבירו כי הסיבה שילדים "מיוצגים בחסר" ברשומות ובמקרי הקורונה בגרמניה וברחבי העולם, נובעת מכך שהם חווים לרוב מחלה נטולת תסמינים.

"השיעור הנמוך של חולי קורונה צעירים מציע שתסמינים אינם אינדיקטור טוב להידבקות", מסבירים החוקרים. לדבריהם, "שיעור ההתקפה (של הנגיף) הדומה במבוגרים ובילדים, ביחד עם תוצאות המחקר שלנו, מרמז כי עלינו להעריך את פוטנציאל ההדבקה בבתי ספר ובגנים באופן דומה להערכה שלנו לגבי הדבקה במבוגרים". המחקר זכה לכותרות ראשיות בכלי התקשורת הגרמנים הבוקר.

Viral loads by PCR as seen in our laboratories. No significant difference between children and adults. Age categories: Kindergarten (KG), Grade school (GS), Highschool (HS), etc. with age ranges and (counts). https://t.co/xunzyHEi47 pic.twitter.com/je73hsKrZb