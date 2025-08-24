שלושה סעיפי אישום בלבד: הסדר הטיעון של רונאל פישר נחשף

הסדר טיעון במשפטו של עו"ד רונאל פישר: לגלובס נודע כי פישר צפוי להודות בשלוש פרשות. 10 פרשות יימחקו וכן אישום הנוגע לעבירות מס מכספי הפרשות. התביעה תבקש לגזור עליו כ־18 חודשי מאסר בעוד שההגנה תבקש להסתפק בעבודות שירות (עד תשעה חודשים). בכך יגיע לקיצו החלק העיקרי בסאגה הנמשכת זה יותר מעשור - מאז תחילת החקירה הגלויה בשנת 2014 והגשת כתב האישום בחודש מאי 2015.

זהו כנראה משפט הצווארון הלבן הארוך בתולדות המדינה, בשל סיבה ארוכה של סיבות פנימיות וחיצוניות: חומרי חקירה שהתגלו באיחור, חילופי סניגורים ותובעים, הקורונה והמלחמה. ההסדר אמור להיות מוגש ביום ה' השבוע לאישור נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים משה סובל, הדן בתיק מאז הוגש כתב האישום.

ההגנה: "אכיפה בררנית"

פישר יודה בניסיון תיווך לשוחד בפרשת אלון חסן מנמל אשדוד, ובעבירות מרמה ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הקבלן יאיר ביטון ובפרשת הפגישה הלילית. בשתי הפרשות האחרונות מואשמת גם פרקליטת מחוז ת"א (פלילי) לשעבר, רות דוד, ולכן עמד פרקליט המדינה, עמית איסמן, על כך שפישר יודה בהן. כרגע אין מו"מ עם דוד, ביטון ומנכ"ל נתיבי ישראל לשעבר, שי ברס. פישר היה במעצר קרוב לשלושה חודשים בעת חקירתו, פרק זמן שיופחת מעונשו.

התביעה צפויה להתמקד בטיעונים לעונש בחומרת עבירת השוחד, שעל פי פסיקת העליון מחייבת מאסר בפועל למעט בנסיבות חריגות. ההגנה צפויה להצביע על התמשכות ההליכים ועל הודאת פישר בחלק קטן בלבד מכתב האישום המקורי. ההגנה תתמקד בעיקר בטענות להגנה מן הצדק בשל מה שהיא רואה כמחדלי חקירה, אכיפה בררנית, אי מסירת חומרי חקירה ולחצים פסולים על עדי המדינה בתיק ובעיקר על ע"י, שהייתה העוזרת האישית של פישר.

את המשא ומתן מובילים זה חודשיים המשנה לפרקליט מחוז ירושלים, עו"ד שירה קני־טל, העומדת בראש צוות התביעה בתיק, וסנגורו של פישר, עו"ד אלי פרי. צוות התביעה ביקש כבר לפני זמן רב להגיע להסדר, אך רק לאחרונה אישר איסמן להתקדם במו"מ, לאחר שעד אז ביקש למצות את ההליך.

עשור של דיונים

פישר, לשעבר עיתונאי ותחקירן בעיתונים חדשות ומעריב ומנחה תוכניות טלוויזיה, הקים את משרדו לפני כשני עשורים. החקירה נגדו נפתחה ב־2014, ומאז הוא לא עוסק במקצוע וסביר שרישיונו יישלל. בחודש יוני השנה הוא קיבל תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת חיפה.

ההתמשכות החריגה של ההליך נבעה משורת גורמים. תחילה היה צורך לסיים את משפטו של רב פקד לשעבר ערן מלכה, שהודה והורשע בהסדר טיעון בכך שהעביר לפישר מידע סודי על חקירות רגישות. מלכה הפך לעד מדינה ונדון לשבע שנות מאסר. תוך כדי פרשת התביעה התברר שהמחלקה לחקירות שוטרים לא העבירה לפרקליטות כמות עצומה של תכתובות של מלכה - והיה צורך לקבוע אילו מהן יועברו להגנה, מה שהצריך שורה ארוכה של דיונים על חשבון שמיעת ההוכחות.

בייצוגו של פישר חלו מספר חילופים: תחילה הוא שכר את פרופ' רון שפירא, אך לאחר שרוב רכושו נתפס בידי המדינה - עבר ייצוגו לידי הסנגוריה הציבורית. עו"ד עמית בר, שהוביל את ההגנה, התמנה בינואר 2021 לשופט, ופרי היה צריך ליטול את ההובלה. גם בצוות התביעה היו מספר שינויים, כאשר ההובלה הועברה ממח"ש לפרקליטות מחוז ירושלים.

פישר החל להעיד לפני כחצי שנה, אך לאחר מספר ישיבות הורע מצב בריאותו והעדות הופסקה למספר שבועות. עדותו הוגבלה מאז מסיבות רפואיות, ונפרסה למשך שעות בודדות על פני יומיים בשבוע. לפני מספר שנים התקיים בתיק גישור פלילי בפני נשיא בית המשפט דאז, אהרון פרקש, אך הוא לא עלה יפה בשל פערים ניכרים בין הצדדים.

במרכז פרשת פישר עומדים קשריו עם מלכה, שהיה קצין ביחידה הארצית לחקירות כלכליות בלהב 433, והודה שהעביר לפישר מידע סודי על חקירות רגישות, כך שפישר יכול היה לסחור בו. לטענת המדינה, פישר פנה למי שנגדם נוהלו החקירות הסמויות והציע לייצגם, ובכמה מקרים הבטיח שיוכל לגרום לסגירת התיקים תמורת שוחד לקציני משטרה. במקרים אחרים, נטען, פברקו מלכה ופישר חקירות, כך שפישר "ייצג" את הלקוחות, קיבל שכר טרחה, התחלק בו עם מלכה ואז הודיע להם שהתיק נסגר.

פישר כפר בכל ההאשמות נגדו וטען כי גרסתו של מלכה נועדה להקל על האחרון את העונש על עבירות שביצע לבדו. גם דוד, ביטון וברס מכחישים את ההאשמות נגדם. האחים הקבלנים אביב ויוסי נחמיאס הגיעו להסדר טיעון, שלפיו נמחקו האישומים נגד אביב, ואילו יוסי הודה רק בשיבוש מהלכי משפט ונדון לחודשיים עבודות שירות.

על פי כתב האישום, מלכה הדליף לפישר את החשדות נגד ביטון בנוגע לקשריו עם העבריין יצחק אברג'יל (פרשה שבה הורשע ביטון חלקית) ואת השאלות שתכננו חוקריו להציג לו. פישר ודוד, שעבדה אז במשרדו, נפגשו עם ביטון בבודפשט ותדרכו אותו לקראת החקירה. מאוחר יותר מסר פישר לביטון את מועד מעצרו המתוכנן, הלה התאשפז, ומעצרו נדחה. פישר, דוד וביטון מואשמים בפרשה זו בשיבוש מהלכי משפט ובקבלת נכסים שהושגו בפשע.

מזוודת הכסף שתועדה

פרשה מרכזית שנייה נוגעת לחסן, לשעבר יו"ר ועד עובדי התפעול בנמל אשדוד. פישר ייצג אותו בעת החקירה נגדו (שהסתיימה בזיכויו מרוב העבירות), ועל בסיס הדלפות שקיבל ממלכה על הסגירה הצפויה של חלק מהתיקים - הציע לחסן להעביר דרכו שוחד לחוקרים כדי "להרוג את הפרשה".

לאחר מעצרו של חסן אמר לו פישר כי תמורת 150 אלף דולר - ידאג שלא יועמד לדין בשתיים מהפרשות. חסן פנה למח"ש, חוקריה תיעדו את מסירת מזוודת הכסף לפישר, וכך החלה הפרשה. פישר טוען כי היה זה סיפור בדים שנועד להוציא מחסן את שכר הטרחה שהגיע לו. בפרשה זו מואשם פישר בעבירות שוחד, שיבוש מהלכי משפט, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומרמה והפרת אמונים; במסגרת ההסדר יימחקו עבירות המרמה ומתן השוחד.

הפגישה הלילית התקיימה באפריל 2014 בביתו של פישר והשתתפו בה פישר, דוד וע"י. על פי כתב האישום, השלושה נפגשו לאחר שבטעות קיבלו סניגוריה של ע"י החלטה של בית המשפט, המתירה למשטרה לעיין בתוכן הטלפונים הסלולריים שלה ושל פישר. ע"י הביעה חשש מן החדירה הצפויה, והמשתתפים דנו באפשרות שהיא תעזוב את הארץ ודוד הדריכה אותה כיצד להתנהג בחקירתה. פישר ודוד מואשמים בשיבוש מהלכי משפט.

בעניינו של ברס טוענת המדינה כי פישר אמר לו שמתנהלת חקירה נגדו - למרות שלא הייתה כזאת - והציג בפניו מידע מודיעיני שמסר לו מלכה. הוא גם ביים מעקב אחריו, שאותו ביצעה בפועל העוזרת האישית של פישר, שהפכה לעדת מדינה. ברס נתן לפישר 77 אלף אירו, במטרה שהלה ישחד שוטר תמורת מידע, ופישר התחלק בכסף עם מלכה. פישר וברס מואשמים בפרשה זו בעבירות שוחד ובשבועת שקר, ופישר - גם במרמה והפרת אמונים ובהלבנת הון.

***חזקת חפות. רונאל פישר, רות דוד, יאיר ביטון ושי ברס לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.