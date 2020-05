חברת פולקסווגן הסירה מהרשת פרסומת "גזענית": "אנחנו מזועזעים"

חברת פולקסווגן הסירה מהאינטרנט סרטון פרסומת קצר בן 10 שניות שעלה ברשתות החברתיות לאחר שהוא גרר סערה ציבורית והאשמות על כך שהוא גזעני ומעודד גזענות.

הסרטון שפורסם באינסטגרם ובטוויטר מציג יד לבנה דוחפת גבר שחור שעומד ליד מכונית גולף צהובה ברחוב, ואז "בועטת" אותו לתוך בית קפה צרפתי. מעבר לדימוי הזה של יד לבנה מעיפה גבר שחור, יש עוד כמה אלמנטים בסרטון הקצרצר, שעלו את חמתם של גולשים רבים ברחבי העולם.

הסיסמה שמופיעה על המסך בשפה הגרמנית "Der Neue Golf" ("גולף החדשה") נמוגה, ואז ניתן לקרוא את האותיות של המילה הטעונה "ניגר" (NIGER) לרגע קצר. בנוסף שמו של בית הקפה הוא "Petit Colon" שהפירוש המילולי שלו בצרפתית הוא "קולוניסט קטן".

In der neuen #VW-Werbung wird rein zufällig ein schwarzer Mann von einer weißen Hand hin und her geschubst und anschließend in ein Haus mit der Überschrift „petit colon" geschnipst. Die ersten eingegeben Buchstaben ergeben das N-Wort. Ich könnte kotzen. pic.twitter.com/XnqSM41IIQ