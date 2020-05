אלון מאסק, המיליארדר שהזכיר לכולם בשבועות האחרונים עד כמה הוא יכול להיות פרובקטור לא קטן, עומד להקפיץ את ארה"ב לעידן היסטורי חדש של חקר החלל. אם הכול יתקתק כמתוכנן, חברת SpaceX תשגר אל מחוץ לכדור הארץ שני אסטרונאוטים של סוכנות החלל האמריקאית נאס"א ביום רביעי. המהלך גם יסמן עוד אבן דרך בהפרטת שירותים ציבוריים שזה מכבר היום ממשלתיים.

הפעילות של SpaceX, שהרשויות הגדירו כחיונית, לא הופרעה כמעט על ידי הקורונה. מתקנים רבים של החברה נשארו מאוישים לפחות בחלקם, בניגוד למפעלי חברת רכבי של מאסק, טסלה.

עד היום ולמרות יומרות שונות, אף חברה פרטית או ציבורית לא פיתחה יכולות טיסה מסחריות להובלת בני אדם לתחנת החלל הבינלאומית, שמקיפה את כדור הארץ במסלול לווייני נמוך ומשמשת גם כתחנת מחקר.

אם המאמץ יעלה יפה, זה יהיה הישג מדהים ל-SpaceX, ששמה המלא הוא "טכנולוגיות מחקרי חלל" ולמייסד שלה, המיליארדר אלון מאסק. זה יהיה גם ציון דרך בתולדות נאס"א, סוכנות החלל הלאומית של ארה"ב.

Falcon 9 and Crew Dragon will lift off from Launch Complex 39A - the same place Saturn V launched humanity to the Moon and from where the first and final Space Shuttle missions lifted off pic.twitter.com/wOSsbCRqi7

נאס"א, סוכנות החלל והאווירונאוטיקה הלאומית של ארה"ב, הקדישה שנים למעבר מהתהליך המפרך של בנייה ותכנון של חלליות ממשלתיות אל שותפויות ציבוריות-פרטיות, ותשלום לקבלנים פרטיים על שירותים ספציפיים.

הניסיונות של SpaceX לשגר אסטרונאוטים לחלל סבלו מעיכובים שונים, שהצטברו יחד לכארבע שנים, כולל שתי התפוצצויות הרות אסון של טילי פלקון-9 ובעיות בטיחות מתמשכות בקפסולת דרגון (דרקון) שבראש הטיל, שבו נמצאים האסטרונאוטים.

מערכת אמריקאית אמינה תייתר את הצורך של האסטרונאוטים של נאס"א "לתפוס טרמפ" על טילים וחלליות מתוצרת רוסיה, כפי שהיה נהוג מאז שצי מעבורות החלל המתיישן של ארה"ב הוצא משימוש לפני תשע שנים.

במבט לעתיד, נאס"א והבית הלבן רואים לנגד עיניהם חיפושי חלל מעמיקים של צוותי חלל פרטיים-ממשלתיים, שיגבילו את התקציבים והפיקוח הפדרליים, ויביאו אסטרונאוטים לירח כבר ב-2024 ואחר כך למאדים ומעבר לו.

כאמור, זו תהיה עוד אבן דרך בהפרטת תכנית החלל האמריקאית. בשנות השישים התחרו ארה"ב ורוסיה על הבכורה ו"השליטה" על החלל. "הגביע הקדוש" של המרוץ לחלל היה הנחיתה על הירח. בעוד שהאמריקאים היו הראשונים להנחית אדם על הירח, הרוסים היו הראשונים בהנחתה (למעשה ריסוק מתוכנן היטב) של חללית בשלמותה עליו. הנשיא ג’ון פ. קנדי שרטט את המטרה בנאום אלמותי בקונגרס ב-25 במאי 1961. היעד, אמר קנדי, הוא "להנחית לפני תום העשור אדם על הירח ולהחזירו לכדור הארץ בשלום". יעד שהושג לבסוף ב-20 ביולי 1969 כאשר ניל ארמסטרונג ובאז אלדרין נחתו על הירח.

העלויות האדירות של התכנון, הבנייה, השיגור, הנחיתה על הירח והחזרה לכדור הארץ, עמדה אז על 25.4 מיליארד דולר על פי דיווח לקונגרס ב-1974 (כמעט 200 מיליארד דולר במונחים של ימינו). אלו עלויות שרק מדינות עשירות יכלו לעמוד בהן באותן ימים. אלא שהזמנים השתנו והעלויות של נאס"א, שהן כאמור לצרכי מחקר בלבד, הכבידו על משלם המסים האמריקאי. הצורך בחקר החלל כבר נראה פחות רלוונטי וזוהר. העלויות הנמוכות יותר שהציעה SpaceX לממשל האמריקאי שינו את התמונה.

הצוות של מאסק הציג טיל ענק - מפלדה אל-חלד ובגובה כולל של 40 קומות בניין - שיכול לשאת עליו מעבורת מתוצרת SpaceX לחלל העמוק, שתוכל בסופו של דבר לשגר כמות נוסעים גדולה.

עד כה, נאס"א התחייבה ב-135 מיליון דולר לסיוע לפיתוח חלק, שיוכל לשמש רכב נחיתה על הירח.

כמה משקיפים ותיקים על נאס"א רואים את המשימה הנוכחית כקרש קפיצה חיוני, אולי כמו משימות חלליות ג’מיני במחצית שנות ה-60, שסללו את הדרך לנחיתות מעבורות אפולו על הירח. אבל הפעם, הפיכת הממשל ל"לקוח ולא מפעיל מדהימה כפי שהוא נועזת עבור נאס"א", אמר מארק אלברכט, יועץ חלל לשעבר לבית הלבן ובכיר בתעשיית התעופה והחלל לשעבר. הוא מוסיף אזהרה: "נאס"א תקבל את האחריות לכישלונות, ותאפשר ל-SpaceX לקבל את רוב התהילה של ההצלחות".



קפסולת "דרגון" מאובזרת באוטומציה החדשנית ביותר כולל בקרת צגי נגיעה שדומה למחוונים של מכוניות אלקטרוניות. למרות זאת, היא סבלה עד כה מסדרה של תקלות, כולל גנרטורים מגושמים מדי של חמצן, מאיצים שלא פעלו כראוי ומצנחים בעייתיים. אלה הביאו לדחיות שונות בלוחות הזמנים שתוכננו בקפידה.

אם מזג אוויר, שבימים האחרונים דווקא היווה מקור לדאגה ב-SpaceX ובנאס"א, יאפשר זאת ולא יהיו תקלות של הרגע האחרון, הספירה לאחור אמורה להתחיל 10 שניות לפני 16:30 שעון החוף המזרחי ביום רביעי (23:30 בלילה שעון ישראל).

לאחר ההמראה (וחזרת הטיל למתקן הנחיתה בארה"ב), קפסולת "דרגון" תשייט אל עבר תחנת החלל הבינלאומית שמקיפה את כדור הארץ, תתחבר אליה ותשהה שם במשך כחודשיים. עם סיום המשימה, היא תעשה את דרכה עם שני האסטרונאוטים חזרה לכדור הארץ.

הבטיחות של קפסולת "דרגון" והצוות שלה תלויה בתערובת של מרכיבים מסובכים שתלויים זה בזה כמו כלים שלובים - מהתחברות אוטונומית למעבדת החלל ועד מערכות הצלת חיים - שעובדים ברצף מדויק בניסוי הראשון, אומר הווארד מק’ארדי, היסטוריון חלל בארה"ב. לדבריו, סוכנות החלל הרוסית השיגה רקורד בטיחותי טוב בהעברת אנשים לחלל, בזכות היסטוריה ארוכה ויציבה של שיגורים.

כמאמר הקלישאה, השיגור הוא רק צעד אחד "קטן" בתכנית שאפתנית וגדולה הרבה יותר. אם הכול יתנהל כשורה בכן השיגור בפלורידה ולאורך החזרה והנחיתה באוקיינוס האטלנטי, נאס"א מקווה לאשר במהירות את החלליות של SpaceX, כמוניות חלל שיביאו צוותי נוסעים להקיף את כדור הארץ ואז לחזור בחזרה.

"טיסות חלל אנושיות הן עניין באמת מורכב וקשה", אמר בנג’י ריד, מנהל ניהול משימות צוותים ב- SpaceX במצגת וידאו שנערכה ביום שישי האחרון, שבה הוא ודוברים נוספים תיארו את מסלול ההתגברות על הבעיות שצצו לאורך כל הדרך. המהנדסים של החברה ושל נאס"א עבדו יחד כדי לזהות את הסיכונים ולבטל אותם. "כולנו אחראים לדבר הזה ביחד", הוא אמר.

SpaceX has completed nearly 100 tests and flights of its Dragon parachute systems for cargo missions and in development of the upgraded Mark 3 design-one of the safest, most reliable parachute systems in the world for human spaceflight pic.twitter.com/WB8zm9ohBC