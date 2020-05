טוויטר נגד טראמפ: סימנה ציוצים של הנשיא כ"עלולים להטעות"

לראשונה, טוויטר סימנה ציוצים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כ"עלולים להטעות". בתגובה האשים טראמפ את הרשת החברתית בהתערבות בבחירות.

אתמול, סימנה טווייטר שני ציוצים של טראמפ, שטענו באופן כוזב כי ההצבעה דרך הדואר בבחירות תוביל להונאות נרחבות של בוחרים. כחלק מהמדיניות של טוויטר להילחם בפייק ניוז ובמידע מטעה, מתחת לשני הציוצים של הנשיא נכתב "קבלו את העובדות לגבי הצבעה דרך הדואר". הלינק מוביל לפלטפורמה של בדיקת עובדות עם לינקים למידע רלוונטי.

טראמפ צייץ בתגובה כי "החברה פוגעת בחופש הביטוי, ואני, כנשיא, לא אתן לזה לקרות!".

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!