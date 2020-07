כבר עברו יותר משבועיים מאז שהתגלתה פרשת הונאת-הענק בחברת התשלומים המקוונים "וויירקארד" - וסמנכ"ל התפעול של החברה, יאן מרסלק, עדיין בגדר נעלם. נגד מרסלק, מי שנחשב למנהל שהיה אחראי על הפעילות החשודה באסיה, הוצא צו מעצר בגרמניה, אך הרשויות לא הצליחו לאתר אותו במדינה. עורכי דינו היו בקשר עם הרשויות, דיווחו כלי התקשורת הגרמנים בעבר, אך המגעים לא הסתיימו בהסגרתו או בהתייצבותו לחקירה.

"זה יכול לקחת זמן מה למצוא אותו", העריך בסוף השבוע העיתון "זידויטשה צייטונג" ממינכן (העיר שלידה שכן מטה החברה) - "למרסלק יש כסף רב, קשרים והוא חסר מעצורים".

ההתפתחות האחרונה בפרשה הפתיעה גם את החוקרים. בעוד כלי התקשורת הגרמנים וגם הרשויות העריכו כי מרסלק מתחבא איפשהו בפיליפינים - מוקד ההונאה הכלכלית שבמסגרתה ככל הנראה "הומצאו" שני מיליארד אירו בחשבונות במדינה כדי לנפח את שווי החברה ולאפשר לה לעשות עסקים באסיה - כעת מתברר שמרסלק "הותיר עקבות כוזבים" לחוקרים, כפי שהגדיר זאת עיתון גרמני הבוקר.

הרשויות בפיליפינים דיווחו כי רישומי הכניסה של מרסלק למדינה, שהראו כאילו הגיע לפיליפינים ב-23 ביוני ועזב את המדינה יום לאחר מכן, זויפו למעשה על ידי פקידים מושחתים בבקרת הגבולות. תאריך זה היה יום אחד לאחר שפורסם דבר מעצרו של מנכ"ל החברה מרקוס בראון במינכן, בחשד למעורבות בפרשה. שני המנהלים עבדו ביחד יותר מ-15 שנה, ושניהם אוסטרים במקור.

הרשויות בפיליפינים דיווחו כי הגורמים שעידכנו את מערכת בקרת הגבולות לגבי הכניסה לפיליפינים, וגם לגבי היציאה ממנה יום לאחר מכן לסין, נחקרים כעת על ידי המשטרה. משרד המשפטים המקומי בדק את כל רישומי הנוסעים הנכנסים למדינה, כולל טיסות פרטיות, ועבר על כל צילומי מצלמות האבטחה של הנכנסים. מסקנתו היא שמרסלק לא נכנס בתאריך זה.

Catch me if you can - the hunt for Jan Marsalek

Terrific profile of Wirecard's missing man from SZhttps://t.co/k3ZGmOSz8p