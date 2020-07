ממשלת ארה"ב הודיעה באופן רשמי לאו"ם כי היא פורשת מארגון הבריאות העולמי (WHO). את הודעת הפרישה הגיש שגריר ארה"ב באו"ם. הודעה בדבר הפרישה נמסרה גם לקונגרס.

הסנטור בוב מננדז צייץ כי "לקרוא לתגובה של טראמפ למגפה כאוטית ולא ברורה לא עושה עמה צדק. זה לא יגן על חיי אמריקאים או ענייניהם - זה ישאיר אמריקאים חולים ואת אמריקה לבד".

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests-it leaves Americans sick & America alone.