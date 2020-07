ב"גלובס" מכים את המומחים עם מדור חדש: "השראה בטוחה" - במסגרתו בכירי

עולם השיווק והפרסום יבחרו, יכתבו וינתחו מהלכים מעוררי השראה בענף. מרביתם מחו"ל, אבל גם כאלו שהבריקו במיוחד בארץ

מה משותף למותגי על כמו ברגר קינג, נייקי, היינקן, Airbnb והונדה? לכולם יש אינטרס כלכלי ברור להוציא אתכם מהבית. אלא שלווירוס הקורונה יש כידוע אינטרסים משלו, ובחסות הריחוק החברתי השיקו לאחרונה המותגים הגדולים בעולם קמפיינים של "הישארו בבית" (Stay home). חלקם הבריקו, חלקם סתם סימנו וי. הנה חמישה שאהבתי במיוחד.

היינקן ברזיל בפרה-סייל

ברים סגורים הם אתגר אדיר למותג בירה. אמנם עדיין אפשר לשתות בבית, אבל איפה הכיף בזה? היינקן ברזיל ביקשה להזכיר ללקוחותיה שהברים לא יישארו סגורים לנצח, והשיקה קמפיין דיגיטלי תחת ההאשטג #BackTheBars לתמיכה בברים המקומיים. לצלילי השיר Don't you forget about me של "סימפל מיינדס" (מסקרן כמה שילמו על הזכויות), עודדה היינקן את הגולשים לקנות מראש (Pre-sale) בירה בבר האהוב עליך - שתקבל מיד כשהוא ייפתח מחדש.

הקמפיין של היינקן. אתגר אדיר למותג בירה / צילום: צילום מסך

למה זה קול: בגלל האופטימיות של המסר "בקרוב נחזור לשגרה", ובגלל חיזוק הקשר של המותג עם הברים - שהם אלה שמוכרים אותו לצרכן הקצה.

ברגר קינג מצדיעה לפטריוטי כורסא

"המדינה צריכה שתישארו על הספה שלכם", מכריז הקריין של מותג ההמבורגרים הכל-אמריקאי, בסרטון שביקש לשלב שני מסרים: הישארו בבית, והזמינו ברגר קינג באפליקציה. הפיצוח: זה הזמן שלכם להפוך ל-Couch Potatriot - שילוב בין הביטוי Couch potato (אחד שלא קם מהספה) לפטריוט (שנשאר בבית כדי להגן על חבריו האמריקאים). בקמפיין רואים חבר'ה צעירים דבוקים לספה (אפילו בזמן שהיא מתרוממת על צידה), והקריין מכריז על תמיכה כספית באיגוד האחיות האמריקאיות ועל חלוקת כריכי וופר לאחיות הרעבות.

למה זה קול: כי זה נותן לבטטות כורסה אמיתיים סיבה להרגיש טוב עם עצמם ("אני לא בטלן, אני פטריוט!").

ענקית האירוח Airbnb מנסה להמציא את עצמה מחדש

ביחד עם עצירת התיירות העולמית, קרס גם המודל העסקי של חברת Airbnb והיא נמצאת כיום בצרות גדולות. עבורם Stay home הוא סלוגן רע מאוד לעסקים. אלא שמתוך כל זה צמחה לה פלטפורמה חדשה בשם Airbnb online experiences - שם יכולים מארחים מכל העולם להציע מביתם חוויות אונליין בתשלום. מסדנת ערבוב משקאות, דרך שיעורי בישול ועד מופע קסמים - ענקית האירוח מנסה להמציא את עצמה מחדש, לפחות עד החיסון. מי זוכר שרק שנה שעברה היא הייתה שווה יותר מרשת הילטון?

Airbnb עם חוויות אונליין בתשלום. סיכוי לפיבוט גדול / צילום: צילום מסך

למה זה קול: כי זה קייס סטאדי סופר מעניין למעבר מאופליין לאונליין, עם משאבי ענק של חברה כמו Airbnb. אם למישהו יש סיכוי להצליח לעשות פיבוט כזה גדול - זה לה.

היינץ מחפשים מה מחפשים בגוגל

ריבוי הזמן הפנוי בבית בזמן הקורונה הקפיץ בטירוף את הגלישה באינטרנט ואת ההזמנות ברשת. בהיינץ בדקו מה מחפשים הכי הרבה בגוגל, וגילו שפאזלים הם בראש טבלת החיפושים והרכישות אונליין. התוצאה: הגרלת פאזל ענק ( Ketchup puzzle) בן 570 חלקים של היינץ בין הגולשים. אחלה דרך להכניס לבתים מוצר ממותג וגם לזכות בבאזז ברשתות החברתיות.

למה זה קול: כי יש כאן שימוש שיווקי מבריק ויוצא דופן בנתוני חיפוש, וגם התאמה טובה לקהל האמריקאי חובב הפאזלים.

הונדה: הפאנץ' שנחשף לאט

ונסיים בגימיק חמוד ביותר של הונדה, שמתגלה תוך כדי צפיה בסרטון שהופץ תחת ההשאטג #stayhome. במהלך הצפיה אפשר לראות מכונית הונדה סיוויק נעה לאורך המסך, ואז שטיח, ואז שוב הונדה, פתאום מכונת כביסה מסתובבת, חלון וכו'. התמונה מתבהרת באמצעות כתוביות שרצות על המסך וחושפות לאט לאט את הסיפור: "זו כנראה פרסומת הרכב הראשונה שנכתבה, בוימה, נערכה ונצפתה כולה מהבית". רק בסיום מבינים שההונדה אינה מכונית אמיתית אלא דגם צעצוע מוקטן, שנע לאורך הרצפה בבית. וכתובית הסיום: Until we drive again.

למה זה קול: בגלל הפאנץ' שנחשף לאט לאט וצריך לצפות עד הסוף כדי להבין את הקטע.

ירון פרוסט הוא מנכ"ל פבלישרז, סוכנות תוכן למותגים שמורכבת רק מעיתונאים