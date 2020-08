"תעזבו, כולכם רוצחים": הפגנת ענק בביירות; מפגינים פרצו למשרד החוץ

עימותים בין כוחות הביטחון של לבנון לאלפי מפגינים היום בבירה, ביירות. כוחות הביטחון ירו גז מדמיע על המפגינים בביירות, שמנסים לפלס דרך לעבר בניין הפרלמנט. הצלב האדום בלבנון ציין כי 28 בני אדם פונו לבתי החולים ו-102 קיבלו טיפול במקום.

עשרות מפגינים פרצו למשרד החוץ הלבנוני בביירות, שרפו והשחיטו תמונות של הנשיא מישל עאון, שרבים רואים בו כאחראי למצב הכלכלי והפוליטי הקשה במדינה. "אנחנו נשארים פה. אנחנו קוראים לכל המפגינים להשתלט על משרדי הממשלה", אחד מהפגינים צעק במגפון לקהל.

כ-7,000 מפגינים התאספו במרכז ביירות בעקבות הפיצוץ הקטלני בנמל ביום שלישי האחרון, שבו נהרגו 158 בני אדם וכ-6,000 נפגעו. 21 בני אדם עדיין נעדרים. לפחות 300 אלף בני אדם נותרו ללא קורת גג, מקצתם משוכנים במחנה אוהלים שהקים צבא לבנון, אבל לרובם אין פתרונות. הממשלה הלבנונית הבטיחה למצות את הדין עם האשמים, אבל בינתיים רק מעטים נעצרו.

ההפגנה היום היא ההפגנה הגדולה הראשונה מאז הפיצוץ, וב-"AP" ציינו כי המארגנים התכוונו לקיים הלוויות סמליות להרוגי האסון. עם זאת, עם התחלת המחאה, מפגינים צעירים החלו לזרוק אבנים על כוחות הביטחון. ליד הפרלמנט, כוחות הביטחון ירו גז מדמיע על מפגינים שניסו לפרוץ מחסום שמוביל לבניין. בהמשך, המפגינים שרפו משאית, ששימשה כמחסום בדרך שמובילה לבניין הפרלמנט.

המפגינים צעקו סיסמאות כמו "העם רוצה שהמשטר יפול" - סיסמה שהייתה פופולרית גם בהפגנות האביב הערבי ב-2011. המפגינים גם דרשו "מהפכה", והחזיקו שלטים בהם נכתב "תעזבו, כולכם רוצחים". מפגינים אחרים הסתובבו עם חבלי תלייה, לצד שלט שבו נכתב "תתפטרו או תיתלו".

תושבי ביירות נמצאים אחרי חודשים של הפגנות על השחיתות השלטונית, והאסון השבוע רק החריף את הייאוש. "אין לנו אמון בממשלה", אמרה ל"רויטרס" אחת התושבות בעיר, בעת שניקתה דם מהקיר החיצוני של דירתה, שנפגעה קשה מהפיצוץ. "הלוואי שהאו"ם ייקח את השליטה בלבנון".

