הבחירות לנשיאות ארה"ב ייערכו בעוד שלושה חודשים, אומנם נצח במונחי בחירות, אך כבר עכשיו ניתן לזהות מגמות שונות בניהול הקמפיינים מצד שני המתמודדים, שהם המבוגרים ביותר שהתמודדו זה מול זה בהיסטוריית הבחירות של ארה"ב.

הגיל והערכים הנלווים אליו, כמו ניסיון, סמכותיות ואחריות, היו יכולים להוות יתרון בשעה זו לשני המועמדים, אך נדמה שההשוואה ביניהם יכולה להסתכם רק בזה, גם ברמת האישיות, אך בעיקר באופי ניהול הקמפיין.

טראמפ היה ועודנו המועמד המושלם בעידן הריאליטי שצמא ללחם ושעשועים, אקשן ובידור, סיסמאות ופוליטיקת זהויות עמוסות נוסטלגיה ורגש. לצערו, העידן הזה התהפך והפך בין רגע לזירת אסון. כשטראמפ דיבר על להחזיר את אמריקה לגדולתה, הוא בוודאי לא דמיין שהימים אליהם היא תחזור בשלהי כהונות יהיו ימי השפעת הספרדית של 1918 והשפל הכלכלי של 1933. הקורונה הופכת את מופע הבידור על פניו וחושפת את יכולות הניהול האמיתיות של המנהיגים, בטח הפופוליסטים שבהם.

ואכן, בשעה שלמעלה מחמישה מיליון אמריקאים כבר נדבקו בקורונה ושיעור האבטלה במדינה מטפס ל-11.1%, במקביל לעלייה בייאוש, במתח הבין גזעי ובמחאות נגד מחדלי הממשל בטיפול במשבר, סקרי שביעות הרצון מהנשיא טראמפ נמוכים במיוחד. נכון לעכשיו, ביידן מראה יתרון עקבי בסקרים, כולל במדינות רפובליקאיות מובהקות. יחד עם זאת, בשבועות האחרונים הפער מצטמצם. על אף ההבדלים בין ביידן למועמדת המפלגה הדמוקרטית ב-2016 הילארי קלינטון, זה מרגיש קצת כמו שידור חוזר.

בשעה המקבילה ב-2016, הפערים לטובתה של הילרי קלינטון בסקרי דעת הקהל היו מעט יותר נמוכים מאלו שזוכה להם ביידן כעת מול טראמפ במדינות מפתח. הסקרים באותה השעה גם הציגו פערים משמעותיים לטובתה במדינות שהביאו בסופו של דבר לטראמפ את הניצחון ב-2016 - הודות לשיטת האלקטורים הייחודית לארה"ב ולמרות פיגור של שלושה מיליון קולות בתמיכה הכללית באותן בחירות לטובת קלינטון.

ביידן, שלראשונה התמודד בפריימריס הדמוקרטים לנשיאות ב-1988, ולאחר שכיהן במשך שתי קדנציות כסגנו של אובמה, הוא מועמד ממלכתי, נטול ברק, אפור ואף משעמם (ועל כן זכה מיריבו לכינוי "ג'ו הישנוני", אלמנט אחד בניסיון להציג אותו כאדם תימהוני ובודד), אך עם הרבה מאוד ניסיון בממשל האמריקאי וקרדיט לו הוא זוכה מקהלים דמוקרטים ורפובליקאנים כאחד.

אדם שדרכו נסללה לאורך שנים לנשיאות, ההפך הגמור מטראמפ, שמנהל קמפיין חסר בושה שלא מהסס לעוות את המציאות כדי להתאים אותה לצרכי הקמפיין - כולל הצגה של ביידן כאדם מסוכן שימיט על ארה"ב עתיד אפוקליפטי. ביידן מנגן על הסנטימנט הממלכתי, המאחד והאחראי, כדי להוכיח שהוא האדם הנכון בזמן הנכון לעומת טראמפ שנתפס כמפלג ומשסה.

Sleepy Joe Biden just agreed with the Radical Left Democrats to raise Taxes by Three Trillion Dollars. Everyone will pay - Will kill your Stocks, 401k’s, and the ECONOMY. BIG CRASH! #MAGA

אך נדמה שאת קולות המנגינה הללו לא שומעים מספיק. בדומה לקלינטון, שניהלה קמפיין עצל וממלכתי, גם ביידן מסתפק בשלב הזה בעצימות נמוכה: למשל, בעוד שפעילי טראמפ מתדפקים על מיליון דלתות בשבוע (אם להאמין לקמפיין, כמובן), הקמפיין של ביידן ויתר כמעט לחלוטין על השטח, כאשר הוא נמנע גם כמעט לגמרי עד כה מקיום אירועים פומביים. יש כאן גם מסר שמשרת, לשיטת ביידן, את הקמפיין: אחריות לאומית וריחוק חברתי בעידן מגפה. אבי אבות הממלכתיות. השאלה שצריכה להישאל, מה לממלכתיות ולניצחון בבחירות?

No President can promise to prevent future outbreaks. But I'll promise you this: when I'm President we will prepare better, respond better, and recover better.