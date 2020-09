פרופ' ארווין קוטלר, לשעבר שר המשפטים והתובע הכללי של קנדה, מצטרף לוועדה המייעצת של חברת CybeRighTech. החברה, שהוקמה על ידי ראש מטה מבקר המדינה ד"ר מתן גוטמן ומנכ"ל משרד המבקר לשעבר אלי מרזל, מסייעת לחברות שמבקשות להימנע מהתנגשות בין שימוש בטכנולוגיה לזכויות אדם, על ידי גיבוש כללי ונהלי עבודה שמותאמים לכללים בינלאומיים. פרופ' קוטלר מצטרף בכך לשופט בית המשפט העליון בדימוס סלים ג'ובראן, מבקר המדינה לשעבר יוסף שפירא, ויו"ר הרשות לניירות ערך לשעבר פרופ' שמואל האוזר.

בשורה לחובבי הנוסטלגיה: בימים הקרובים תעלה חברת פרטנר בקמפיין לרגל השקת רשת הדור ה-5 של החברה, באמצעות משרד הפרסום מקאן אריקסון. כדי להמחיש את המעבר מהעולם של פעם לעולם החדש, נבחר חידוש לשיר הנושא משנות ה-70 של תוכנית החינוכית ללימוד אנגלית: Here We Are. לשם האותנטיות הפרסומת צולמה ברובה בכיכר דיזנגוף בתל אביב שאף נסגרה לכמה שעות לתנועה, לצד צילומי אולפן להוספת אפקטים עתידניים.

עוד בנוסטלגיה: הזמר והיוצר קובי אוז יוביל את הקמפיין החדש של ארגון מגדלי הדגים בישראל. עוז ישתתף בקמפיין שמקדם את דג הבאס הישראלי הטרי והפרסומת תכלול חידוש לשיר "פרח השכונות", בגרסה המחודשת "מלך הבריכות". הקמפיין, יעלה ביום חמישי הקרוב ויכלול תשדירי פרסומות בטלוויזיה, רדיו ורשתות חברתיות בהובלת חברת התוכן Peach. מקבוצת גיתם BBDO. היקף המהלך מוערך בכ- 1.2 מיליון שקל.

אפליקציית התשלומים פייבוקס מציעה לעצמאיים ולעסקים קטנים שירות חדש - לינק אישי לעמוד תשלום ייעודי של העסק, אותו יוכלו לפרסם ברשתות החברתיות, לשלוח בוואטסאפ או להפוך לכפתור תשלום באתר או לקוד QR. השירות הוא לתשלום של עד 150 אלף שקל, ללא עמלת סליקה.

חדשות טובות

משרד עוה"ד ש. הורוביץ ושות' עולה על הגל, וב-8 בספטמבר יערוך סמינר עם משרד עוה"ד מאיחוד האמירויות - אפרידי אנד אנגל. הסמינר ייערך יחד עם ACC ישראל ויתמקד בזווית המשפטית של שיתופי הפעולה.