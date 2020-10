חברים בקהילה החרדית בברוקלין יצאו להפגין זה הלילה השני נגד ההגבלות שהוטלו על השכונות החרדיות בעיר ניו יורק, בעקבות ההתפרצות המחודשת של נגיף הקורונה באזור.

ההגבלות החדשות כוללות סגירה של בתי ספר והגבלה של מספר המתפללים בבתי כנסת ובישיבות ל-10. מושל מדינת ניו יורק אנדרו קואומו פרסם את ההגבלות ל"אזורים האדומים" כדי לנסות ולמנוע מהמגפה להתפרץ בחלקים נוספים בעיר.

אלא שתזמונן של ההגבלות - בסמוך לתקופת החגים היהודים - מגביר את המתח בין הקהילה החרדית בעיר ובין הרשויות. רבים מהמפגינים נראו כשהם לא עוטים מסיכה ולא שומרים על ריחוק חברתי, כמתבקש בהתאם למצב.

עיתונאי מה-Jewish Insider דיווח כי הוא נפצע מהאלימות של המפגינים השבוע.

"I’m trying to do my job in explaining them what the data shows, how serious this problem is, but also how to deal with it. And if I can save even one life, let the hate come at me." https://t.co/L3vi7jmEj4