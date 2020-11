ההתחכמות השיווקית החדשה של ברגר קינג: "הזמינו ממקדונלד'ס"

השיווק הקלאסי גורס שצ'לאנג'ר בקטגוריה (מספר 2 בשוק המבקש לאתגר את המותג המוביל) יפעל פרסומית מול מוביל הקטגוריה כדי למצב את עצמו כאלטרנטיבה. רשת המזון המהיר ברגר קינג אימצה זאת כאסטרטגיה שיווקית, ולכן היא מקפידה אחת לכמה חודשים להתייחס למובילת השוק מקדונלד'ס - שחקן המזון המהיר הגדול בארה"ב.

ההתחכמות השיווקית החדשה של ברגר קינג היא מודעה שברוח הזמן וההגבלות קוראת לקהל הרחב להזמין אוכל מרשתות המזון המהיר, אך בדרך ה"ברגר קינגית" האופיינית. הכותרת של המודעה פרובוקטיבית: "הזמינו ממקדונלד'ס".

ברגר קינג, שחלק ניכר מהפעילות הפרסומית שלה מתרחש ברשתות החברתיות, צייצה את המודעה עם ההתייחסות: "אנחנו יודעים, גם אנחנו לא האמנו שנגיד זאת אי-פעם".

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6