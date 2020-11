לראשונה בישראל: מדד ת"א 125 נקי מדלקים פוסיליים

לראשונה בישראל, הבורסה לניירות ערך משיקה גרסה ירוקה למדד ת"א 125 - נקייה לחלוטין מדלקים פוסיליים. המדד יורכב ממניות הנכללות במדד תל אביב 125, למעט אלו של תאגידים המעורבים בשרשרת הייצור של דלקים פוסיליים. קרי, מדד נקי מתאגידים העוסקים בחיפוש, הקפה, הולכה, אחסון וזיקוק של גז טבעי, פחם, נפט, פצלי שמן ונגזרותיהם. לפי הבורסה לניירות ערך, המדד החדש צפוי לכלול 112 מניות בשווי שוק של כ-545 מיליארד שקלים, ושווי החזקות הציבור עומד על כ-376 מיליארד ש"ח.

על פי סימולציה שנערכה לתיקי מניות ת"א-125, "מדד אקלים נקי מדלקים פוסיליים", נרשמה תשואה עודפת לעומת תיקי מניות על מדד ת"א-125, על פני שנה, 3 שנים ו-5 שנים. זאת בהלימה עם התשואה העודפת של מדד S&P 500 Fossil Fuel Free Index, לעומת מדד.S&P 500 מדד ת"א-125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים יעודכן פעם בשנה, בעדכון החצי שנתי של מדדי המניות בחודש אוגוסט. תקרת המשקל של מניה במדד תהיה דומה לתקרת המשקל במדד ת"א-125, דהיינו 5%.

המדד מושק בהמשך למגמה עולמית של ביקוש גובר להשקעות סביבתיות שאינן מדרבנות את משבר האקלים, וכחלק מרצונה של הבורסה להרחיב ולגוון את אפשרויות ההשקעה. על מנת לתת מענה לביקוש ההולך וגדל להשקעות נקיות מדלקים פוסיליים, חברות מדדים בינלאומיות השיקו בשנים האחרונות מדדים נטולי דלקים שנשענים על מדדי הבנצ'מרק המובילים בעולם, כדוגמת: S&P 500 Fossil Fuel Free Index, S&P Global 1200 Fossil Fuel Free Index, MSCI World ex Fossil Fuels Index (EUR), MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index (USD) and more.

הבורסה לניירות ערך משיקה את המדד החדש בשיתוף עם "פורום כסף נקי", קואליציה של ארגוני סביבה וחברה העוסקים בהיבטים הפיננסיים של ההתמודדות עם משבר האקלים. בשיתוף עם הפורום, תקבע הבורסה את רשימת התאגידים שתישאר מחוץ למדד. המדד יושק ב-6 בדצמבר, וקביעת הרכב המניות שתיכללנה במדד יתבצע עד ה-12 בנובמבר.

המדד החדש יצטרף למדד ירוק שהשיקה הבורסה אתמול, מדד ת"א קלינטק, הכולל 12 חברות בתחום האנרגיה המתחדשת. לפי הבורסה, מדובר בביטוי של מגמה עולמית של השקעות בתחומים סביבתיים לצד בשלות החברות הנסחרות בבורסה, אשר אפשרה השקת מדד קלינטק מקומי. על ההחלטה לייסד כעת את שני המדדים החדשים, אמר איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך: "שוק ההון יכול וצריך להיות טריגר גם לשינויים סביבתיים וחברתיים שיש להם השפעה על החיים של כולנו ועל הדורות הבאים. הבורסה מצטרפת היום לבורסות המובילות בעולם המאפשרות לציבור המשקיעים ולפעילי השוק לעשות בחירה ערכית הנוגעת להשקעות שלהם, זאת תוך הרחבת וגיוון סל המוצרים שלנו וכחלק מהאסטרטגיה ארוכת הטווח של הבורסה".