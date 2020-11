כמו על המסך, כך גם בדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות שולט ז'אנר מחזות הזמר ביד רמה. הפרסומת לפרטנר באמצעות משרד הפרסום מקאן ת"א ממשיכה להיות זה השבוע השני ברציפות הפרסומת האהודה ביותר, עם שיעורי אהדה גבוהים יחסית של כ- 25.8%. שיעורי האהדה הם הגבוהים שנרשמו מזה שלושה חודשים ומזכירים את הנתונים שרשמו בעבר הפרסומות של yes.

לא רק נתוני האהדה מזכירים את yes - בפרסומות כולה יש אלמנטים רבים המזכירים את השפה הפרסומית הישנה של yes לרבות השימוש בילדה מזמרת, שיבושי השפה, השילוב מאנגלית לעברית וכדומה. לא מין הנמנע שהדמיון נובע בין היתר מכך שהפרסומת הנוכחית של פרטנר נעשתה בידי אותו משרד פרסום שהטווה את השפה הפרסומית הקודמת של yes. גם שיעורי הזכירה לפרסומת גבוהים באופן יחסי ועומדים על 10.5%.

זכורות

סמנכ"ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה, אלי משולם, מציין כי הפרסומת זוכה לשיעורי האהדה הגבוהים ביותר שנראו במדד מזה שלושה חודשים, וזה כולל גם את כל פרסומות חברות התקשורת שנכנסו למדד במהלך החודשים האחרונים.

הוא מוסיף ומציין כי "מבדיקה שערכנו, שיעורי האהדה לפרסומת חוצת חברות, כלומר הפרסומת היא האהודה ביותר לא רק בקרב לקוחות פרטנר עצמם אלא בקרב לקוחות כל חברות האינטרנט המובילות".

מעניין לראות שדווקא הפרסומת של yes באמצעות אדלר חומסקי רושמת הצלחה נמוכה ביחס לעבר. הפרסומת ממוקמת במקום הרביעי בלבד בדירוג הפרסומות האהודות, זאת למרות השימוש בזמרת נועה קירל, והפראפרזה שעושה הפרסומת לסצינת שיר יום ההולדת ששרה מרלין מונרו לנשיא ארה"ב ג'ף קנדי. שיעורי האהדה לפרסומת עומדים על 10.5% ושיעורי הזכירה על 3.9%.

במקום השני בדירוג הזכורות ממוקמת הפרסומת של מפעל הפיס בכיכובו של ערן זרחוביץ'. לפרסומות עם זרחוביץ יש בדר כלל קו קבוע ומזוהה שבו הוא מגלם את הנודניק התורן אולם בסבב הנוכחי נראה שבמשרד הפרסום לא התאפקו, והפכו גם את הפרסומת הנוכחית לפרסומת מזמרת, שהצטרפה אל המבול האינסופי של פרסומות מזמרות, שהמסך ממילא מלא בהם בימים אלה.

שיעורי האהדה לפרסומת אומנם גבוהים יחסית - 13.3% - אולם שיעורי הזכירה נמוכים - 1.9%. כלומר הפרסומת איננה נמצאת ברף מודעות גבוה של הצופה, אולם כשהוא נזכר בה הפרסומת זוכה לאהדה.

מעניין לראות שדווקא פרסומות ששומרות על קו פרסומי קונסיסטנטי שאיננו מושפע מהסביבה אלא נאמן לקו הפרסומי הקבוע זוכות להצלחה בדירוג. שתי דוגמאות לכך הן הפרסומת של תנובה באמצעות מקאן ת"א והפרסומת של ביטוח ישיר באמצעות באומן בר ריבנאי. הפרסומת לביטוח ישיר ממוקמת במקום השני בדרוג הזכורות עם שיעורי זכירה של 5.1% ובמקום השלישי בדרוג האהדה עם שיעורי אהדה של 11.1%.

הפרסומת לקוטג' תנובה בכיכובו של רשף לוי ממוקמת במקום הרביעי בדרוג הזכירה ובחמישי בדרוג האהדה.

אינפלציה של פרסומות מזמרות

כאמור המסך מוצף בימים אלה במספר לא מבוטל של פרסומות ש"מתלבשות" על שיר מוכר שברוחו נעשית הפרסומת. אמנם בדרוג הנוכחי משולבות שלוש פרסומות כאלה אבל אלה פרסומות שמושקע בהם הרבה כסף בפרסום, הן נוכחות על המסך ובמיקומים גבוהים, וביחד עם השיר המוכר זה מסייע להיכנס למודעות של הצופה.

עם זאת כמות לא מבוטלת של פרסומות מזמרות נותרות מחוץ לדרוג, ולא מצליחות להותיר חותם. יש להניח שהאינפלציה של פרסומות מהסוג הזה הופך אותן ל"רעש לבן" שלא מותיר זכר אצל הצופה.

הקמפיין המושקע ביותר השבוע הוא של סופר פארם. בקמפיין באמצעות משרד הפרסום באומן בר ריבנאי הושקעו כ- 1.7 מיליון שקל. מספר הפרסומות והחסויות ששודר השבוע עמד לפי נתוני יפעת בקרת פרסום על 493 בהשוואה ל-461 בשבוע שעבר. קפיצה נרשמה גם בהיקף ההשקעה במדיה מ- 45 מיליון שקל בשבוע שעבר ל-46 מיליון שקל השבוע.