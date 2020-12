הולנד הודיעה היום (א') על איסור נחיתת טיסות מבריטניה, בעקבות המוטציה החדשה של נגיף הקורונה שהופיעה בדרום-אנגליה בשבועות האחרונים. החל מהבוקר ועד ה-1 בינואר תיאסר נחיתת טיסות מהממלכה המאוחדת, למרות שכניסה באמצעות היבשה או הים תהיה עדיין מותרת לאזרחים בריטיים. גם גרמניה הודיעה כי היא שוקלת הגבלה על הטיסות מבריטניה למדינה, בניסיון למנוע מהמוטציה החדשה, שלדברי ראש הממשלה הבריטי עשויה להיות מדבקת יותר ב"עד ב-70%", להתפשט ברחבי אירופה. גרמניה גם שוקלת לאסור על נחיתת טיסות מדרום אפריקה, שגם בה התגלתה המוטציה החדשה של הקורונה.

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון הכריז אתמול (ש') על סגר הדוק יחסית על תושבי לונדון ורוב דרום-אנגליה, שלמעשה יבטל את חגיגות חג המולד הקבוצתיות בשבוע הקרוב. הוא נימק את הצעד, בין השאר, במוטציה החדשה שהתגלה על ידי רשויות הבריאות, הכוללת שינויים בחלבון ה"ספייק" של הנגיף, ולפי החשד היא מדבקת יותר מהגרסה הנוכחית של הנגיף. הוא הבהיר כי להערכת הרשויות המחלה שגורמת המוטציה אינה חריפה יותר או קטלנית יותר, וכי לפי ההערכות החיסונים שפותחו יהיו יעילים גם נגדה.

אך בעקבות ההצהרות מנסות כעת ממשלות באירופה להגביל את התפשטות המוטציה. הראשונה לעשות זאת הבוקר היתה הולנד, שבה הודיע משרד החוץ על איסור כניסת טיסות נוסעים משש הבוקר ולפחות עד ה-1 בינואר 2021. חברת "KLM" הודיעה כי טיסות לבריטניה יתנהלו כרגיל, אולם המטוסים ישובו כשהם נושאים מטען בלבד. גם ממשלת גרמניה, לפי דיווח באתר "שפיגל", "שוקלת ברצינות" להגביל את הטיסות לבריטניה וממנה. פרופ' כריסטיאן דרוסטן מהמרכז הרפואי "שאריטה" בברלין עידכן ב"טוויטר" כי עד לא התגלו מקרי קורונה כתוצאה מהמוטציה החדשה בגרמניה. הוא אמר כי ייתכן שההפצה המוגברת בדרום אנגליה, שם הרשויות דיווחו כי כ-60% מהמקרים הם מהווריאנט החדש, נובעת מ"צירוף מקרים" ולא כתוצאה מהמוטציה.

Pending further details regarding the situation in the United Kingdom, the Dutch government decided to ban passenger flights from the UK at 06.00 CET time on 20 December. This ban will remain in place until 1 January 2021 at the latest.https://t.co/HIUQ2xZkkY.