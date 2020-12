אלון מאסק: "ביטקוין הוא בולשיט כמעט כמו כסף פיאט"

כמה שעות לאחר שמחיר הביטקוין עלה לשיא כל הזמנים, כשחצה במוצאי שבת את רף ה-24 אלף דולר, יזם הטכנולוגיה האמריקאי אלון מאסק שוב עורר התרגשות בקרב מחזיקי מטבעות הקריפטו. ביום ראשון בבוקר (מוצאי שבת בארה"ב) העלה מנכ"ל ומייסד חברת הרכב החשמלי טסלה ציוץ טוויטר, ובו כתב: "ביטקוין הוא מילת הביטחון שלי".

Just kidding, who needs a safe word anyway!?