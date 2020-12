מזרחי טפחות - הפרסומות הכי זכורה; פלאפון - הכי אהובה

פלאפון העלתה השבוע לסבב נוסף את הפרסומת לפלאפון 5G, בכיכובם של יהודה לוי וחנן בן ארי, והפרסומת התברגה מיד בראש דירוג הפרסומות האהובות. מאחר ומדובר בסיבוב שני של פרסומת שכבר הצליחה, לצופים אין 'זמן הסתגלות' מבחינת האהדה. כך הפרסומת של משרד הפרסום אדלר חומסקי רשמה שיעורי אהדה של 26.7% - גבוה מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות, העומד על 22.1%. עם זאת, אולי בגלל שמדובר בגרסה קצרה, הפרסומת לא הצליחה במיוחד בפרמטר הזכירה ורשמה שיעורי זכירה של 2.2% בלבד.

בדירוג השתלבה גם השבוע פרסומת נוספת באותה הקטגוריה - הפרסומת של פרטנר, שנשארת באוויר כבר מספר שבועות. הפרסומת, באמצעות מקאן ת"א, נמצאת גבוה יחסית (מקום שלישי) בדירוג הפרסומות האהובות עם שיעורי אהדה של 14.4%, אך בפרמטר הזכירה הפרסומת ממוקמת במקום האחרון עם שיעור זכירה של 2.1%.

הפרסומת של מזרחי טפחות היא שוב הפרסומות הזכורה ביותר, כבר שבוע שלישי ברציפות. שיעור הזכירה עומד על 5.0%, נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 7.8%.

משרד הבריאות העלה השבוע קמפיין חדש שנועד לעודד את הציבור להתחסן. אמנם מדובר במסר שאיננו "משעשע" ובכל זאת הקמפיין של לפ"מ מתברג במקום טוב באמצע הדירוג גם באהדה וגם בזכירות. יש להניח שמה שסייע לקמפיין להיחרת בזיכרון זו השקעה גדולה יחסית בזמן אוויר, שהפכה את הקמפיין על פי נתוני יפעת בקרת פרסום לקמפיין המושקע ביותר השבוע עם השקעה כספית של כ-2 מיליון שקל. אמנם השקעה כספית גדולה במדיה זה יתרון משמעותי, אך כפי שניתן היה לראות בשבועות קודמים עם הפרסומת של כלל למשל, לא תמיד זה מספיק כדי להתברג בדירוג הזכורות והאהובות.

בדירוג השבוע יש נוכחות בולטת לשני משרדי פרסום: באומן בר ריבנאי עם שלוש פרסומות (סופרפארם, ביטוח ישיר ושטראוס/דנונה), אדלר חומסקי עם 3 פרסומות (yes, פלאפון ומפעל הפיס), מקאן וראובני פרידן עם פרסומת לכל משרד ולפ"מ עם פרסומת אחת. אומנם הדירוג מיטיב עם משרדי הפרסום הגדולים המחזיקים את רוב התקציבים הגדולים שגם עושים פרסום בטלוויזיה, אבל רק בשבוע שעבר הצליח להתברג בדירוג משרד הפרסום no no no yes עם שתי פרסומות - כך שהאופציה קיימת למשרדים בכל סדרי הגודל.

מנתוני יפעת בקרת פרסום עולה כי השבוע שודרו בטלוויזיה 541 קטעי פרסום בהשקעה של 48.5 מיליון שקל - נמוך מעט ביחס לשבוע שעבר אז שודרו 484 קטעי פרסום בהשקעה של כ-49.5 מיליון שקל.