טוויטר סגרה אמש את החשבון של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לצמיתות. הרשת החברתית הסבירה את ההחלטה בכך שלאחר בחינה מדוקדקת של הציוצים בחשבון של טראמפ היא החליטה להשעות לצמיתות את החשבון בשל "סכנה להמשך הסתה לאלימות". זאת בשל תרומתו למתקפה על בניין הקפיטול בוושינגטון, שהתרחשה זמן קצר לאחר עצרת שבה טראמפ שילהב את ההמונים. הוא טען שוב שהבחירות זויפו, וקרא ללכת להפגין מול גבעת הקפיטול הסמוכה ולהשמיע שם את קולם.

המהלך המפתיע של טוויטר שבר את האינטרנט (ואת טוויטר עצמה), הוביל לתגובות מנבחרי ציבור, בדיחות מסלבריטאים ודיונים על גבולות חופש הביטוי. גלובס ליקט את הבולטים שבהם.

הילארי קלינטון, שהתמודדה מול טראמפ בבחירות 2016, צייצה מחדש ציוץ מ-2106 שבו קראה לטראמפ למחוק את חשבונו.

מייקל כהן, שהיה עורך דינו של טראמפ, צייץ כי "דעו שטראמפ זקוק לטוויטר כדי להתקיים באותה צורה שאנחנו זקוקים לאוויר כדי לנשום. הוא מאבד את שפיותו עכשיו!".

Know that #Trump relies on @Twitter to exist in the same way we require oxygen to breathe. He is losing his marbles right now! https://t.co/RTS4iz59fu - Michael Cohen (@MichaelCohen212) January 9, 2021

מארק וורנר, סנטור דמוקרטי שלא פעם מבקר את חברות הטכנולוגיה, צייץ כי "צעד שנעשה באיחור. אבל חשוב לזכור, זה גדול בהרבה מאדם אחד. מדובר במערכת שלמה שמאפשרת למידע מוטעה ולשנאה להתפשט ללא פיקוח".

An overdue step. But it’s important to remember, this is much bigger than one person. It’s about an entire ecosystem that allows misinformation and hate to spread and fester unchecked. https://t.co/wPc0AFWcgu - Mark Warner (@MarkWarner) January 8, 2021

עמוד הטוויטר של תוכנית הסאטירה "The Daily Show" הודה לתוכנית שמובילה מלניה טראמפ למלחמה בבריונות סייבר.

Congratulations to the #BeBest campaign for finally getting some results! - The Daily Show (@TheDailyShow) January 9, 2021

אבל לא כולם שמחו מהצעד של טוויטר. בנו של טראמפ, דונלד טראמפ ג'וניור, צייץ כי "אנחנו חיים ב-'1984' של ג'ורג' אורוול. חופש הביטוי לא קיים יותר באמריקה. הוא מת בגלל ענקיות הטכנולוגיה, ורק ליחידי סגולה יש גישה אליו".

We are living Orwell’s 1984. Free-speech no longer exists in America. It died with big tech and what’s left is only there for a chosen few.



This is absolute insanity! https://t.co/s2z8ymFsLX - Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

ניקי היילי, שכיהנה תחת טראמפ כשגרירת ארה"ב באו"ם, צייצה כי "השתקה של אנשים, בטח כשמדובר בנשיא ארה"ב, זה משהו שקורה בסין, לא במדינה שלנו".

Silencing people, not to mention the President of the US, is what happens in China not our country. #Unbelievable - Nikki Haley (@NikkiHaley) January 8, 2021

ביקורת נשמעה גם בטוויטר הישראלי.

החסימה של טראמפ היא טעות נוראית. כמובן שלחברה פרטית יש זכות לחסום את מי שבא לה, אבל הדרך להתמודד עם אנשים מסוגו של טראמפ היא לתת להם לכתוב בפומבי את השטויות שלהם. חסימה רק מעידה על הפחד של הצד הנגדי ומספקת תמיכה לתיאוריות קונספירציה. זו לא הדרך לניצחון במלחמת הרעיונות. - Ori Katz (@OriKatz3) January 9, 2021

פייסבוק וטוויטר *אינן* כלי תקשורת. הן *לא* תחנות רדיו או טלוויזיה, והן *לא* עיתון. הן תאגידים מסחריים שמספקים מוצר, ממש כמו מקדונלדס או טמבור.

מי שחושבים שפייסבוק או טוויטר הם תחליף לעיתונות גוזרים על עצמם בורות, והמידע שיקבלו יהיה כפוף *תמיד* להחלטות שרירותיות של מנהלי תאגידים. - Haim Har-Zahav (@haimhz) January 9, 2021

ועכשיו גם גוגל, הבעלים של עוד מכונת הפצת פייק, קונספירציה ושנאה מחליטה לפתע שיש לה אחריות על תכנים מרעילים. כשזה נוח פוליטית כמובן. pic.twitter.com/HflnRsRJKt - Guy Rolnik (@grolnik) January 9, 2021

סלבריטאים רבים, בהם וופי גולדברג, זאק בראף, סטיבן קולבר וכריסי טיגן, הגיבו גם הם לחדשות.