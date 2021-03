באיחוד האמירויות זועמים: "לא ניקח חלק במערכת הבחירות בישראל"

באיחוד האמירויות זועמים על הלחצים שהפעיל ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי להגיע לביקור במדינה ולקיים פגישה עם יורש העצר מוחמד בין זאייד. האמירתים סירבו בכל תוקף לפניות נתניהו ואנשיו לפגישה מחר, כשהנימוק העיקרי שלהם הוא חוסר רצונם ליטול חלק בקמפיין הבחירות של נתניהו.

הביטוי הפומבי לזעם הזה הוא הודעה של השר לענייני חוץ אנואר גרגאש, שכתב כי הסכמי אברהם נועדו לייצר קידמה ושלום עבור ישראל ושכנותיה בכל האזור אבל איחוד האמירויות לא תיקח חלק במערכת הבחירות בישראל, עכשיו או בכלל.

From the UAE’s perspective, the purpose of the Abrahamic Accords is to provide a robust strategic foundation to foster peace and prosperity with the State of Israel and in the wider region. The UAE will not be a part in any internal electioneering in Israel, now or ever.