עוד כמה ימים נדע: האם אמזון עומדת בפני מהפכה?

תהליך ספירת הקולות להצבעה המתוקשרת על התאגדות במחסן של אמזון באלבמה החלה השבוע אחרי שתקופת משלוח ההצבעות בדואר הסתיימה. הספירה צפויה להימשך אל תוך השבוע הבא. כ־5,800 העובדים במתקן של החברה בעיר בסמר, אלבמה, השתתפו בהליך.

ההצבעה תקבע אם עובדי המחסן יהפכו להתאגדות הראשונה של אמזון מתוך קרוב ל־950 אלף עובדים בארה"ב. מבחינת אמזון מדובר בהצבעה גורלית במיוחד. ההתארגנות בבסמר, אלבמה, עלולה לגרום לתגובת שרשרת בכל פעילותה בפריסה ארצית. עובדי החברה מחוץ לאלבמה אוספים חתימות על עצומות, דנים בשביתות אפשריות ומתייעצים עם איגודים לגבי דרישות אפשריות. הקבוצות האלה מבקשות לשנות את מדיניות החברה לגבי הקצב שבו הן מצופות לארוז חבילות, כמו גם על זמני ההפסקות ולוח המשמרות.

אמזון, המעסיקה הפרטית השנייה בגודלה בארה"ב אחרי וולמארט, ידועה בניסיונות העיקשים שלה למנוע התארגנות עובדים. באופן מפתיע, נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הביעה תמיכה יוצאת דופן בהתארגנות לפני מספר שבועות. "לכל עובד יש את הזכות להחליט אם להצטרף לאיגוד עובדים. החוק מבטיח את הזכות הזו. וזו הזכות שלכם, ולא של המעסיקים שלכם", אמר ביידן בסרטון ששותף בחשבון הטוויטר שלו. "אף מעסיק לא יכול לקחת מכם את הזכות הזו".

עוד אמר נשיא ארה"ב כי "אסור שיהיו איומים ופרופגנדה נגד איגודים במקומות העבודה. אסור שאף מנהל יפנה לעובדיו וינסה לשכנעו בנוגע לבחירותיהם לגבי איגוד עובדים. החוק מבטיח את הזכות להתאגדות... אז תשמיעו את הקול שלכם ושאלוהים יברך אתכם ושאלוהים יגן על העובדים ובני המשפחות שלהם שמנסים להתפרנס בצורה הוגנת".

מארגני ההתאגדות באמזון מבקשים לאפשר לעובדים לדון עם ההנהלה באופן קיבוצי על נהלי בטיחות, הכשרה, הפסקות, שכר והטבות אחרות. נושאים אלה היו במוקד של סכסוכים רבים בשנה האחרונה ובמיוחד בשנת הקורונה, שבה העובדים הפזורים בכול רחבי ארה"ב נדרשו לעתים, על פי עדותם, לעבוד בתנאים לא בטוחים מבחינה בריאותית.

בחודש פברואר תבעה מדינת ניו יורק את אמזון, בטענה כי קמעונאית האינטרנט לא עושה מספיק כדי להגן על עובדיה מפני המגפה. "במשך המגפה ההיסטורית הזו, אמזון כשלה באופן נשנה ועקבי בציות למחויבות החברה לנקוט צעדי זהירות סבירים להגן על עובדיה מהתפשטות הנגיף במתקני החברה בניו יורק", נכתב בעתירה לבית המשפט.

בנוסף, עובדי אמזון התלוננו על "עומס עבודה מוגזם" ועל האופן בו החברה עוקבת אחרי ביצועי עובדים דרך מערכת מעקב פנימית ומצלמות.

בדיון שהתקיים בעניין בוועדת התקציב של הקונגרס בחודש שעבר, סיפרה ג'ניפר בייטס, אחת העובדות במחסנים של אמזון מבסמר על תנאי העבודה והיחס של הנהלת אמזון לניסיונות להקים התאגדות. בייטס סיפרה כיצד החלו להופיע פמפלטים, מודעות וחומר כתוב נגד התארגנויות עובדים במחסן ובחדרי הרחצה, וכן הודעות טקסט נגד-איגודים מקצועיים שנשלחו לטלפונים הסלולריים של העובדים.

אמזון, כך היא סיפרה, דרשה ממנה ומחבריה לעבודה להשתתף בשיעורי חינוך שבהם "החברה חזרה שוב ושוב על סיבות לכך שאיגודי עובדים הם דבר רע". לדבריה, היא והעובדים האחרים רק רוצים את הזכות לנהל משא ומתן על שכר מחיה, ולא רק על מינימום. "אנחנו חיים ממשכורת למשכורות", היא העידה.

ואכן, על פי בדיקה שפורסמה בבלומברג, שכר מחייה למשפחה בת ארבע נפשות בבסמר עומד על 31.4 דולר לשעה או 19.22 דולר לשעה אם שני ההורים עובדים - הרבה מעל שכר המינימום של אמזון בסך 15 דולר, שאגב עדיין גבוה מאוד ביחס לשכר הפדרלי באמריקה.

תנאי ההעסקה של אמזון נמצאים תחת עינה הבוחנת של התקשורת מזה זמן, והמראות לא נעימים במיוחד. באחרונה פרסם המגזין VICE הנחשב, בעל תפוצה של כ־900 אלף עותקים בארה"ב בלבד, כי עשרות מסמכים שהודלפו ממרכז תפעול האבטחה העולמי של אמזון חושפים את הסתמכותה של החברה על "אנליסטים מודיעיניים" וכן על חברת הריגול "פינקרטון" לעקוב אחר עובדי מחסנים שלה ולרגל באופן נרחב אחר ניסיונות להקמת איגודי עובדים, פעילי סביבה ותנועות חברתיות אחרות.

באמצע חודש פברואר פורסם עוד כי אמזון הציעה לעובדים בבסר, אלבמה, "שאינם מרוצים ממקום עבודתם" לפרוש ולקבל בין 2,000 ל-3,000 דולר תגמול עזיבה. אנשים בתחום העבודה המאורגנת העריכו, כי אמזון מעוניינת להחליף את העובדים הוותיקים והממורמרים שלהם פוטנציאל גדול לתמוך בהקמת ההתאגדות, בעובדים חדשים שיתנגדו להקמתה.

באותה תקופה העיתון המקוון The Verge, תיאר כיצד אמזון דאגו להקטין את הזמן של האור האדום ברמזור ולהאריך את הזמן של האור הירוק ליד המפעל של אמזון באלבמה. המטרה של החברה הייתה להקטין את הזמן שבו יוכלו המארגנים של התאגדות העובדים לדבר ולחלק פליירים לעובדים בזמן ההמתנה לאור הירוק.

עובדים באמזון חוששים מהתקדים שנוצר השנה במחסנים בשיקגו, שם העובדים נדרשו כולם לעבור למשמרת של עשר וחצי שעות מ־1:20 בלילה ועד 11:50 בצהריים, או להיות מפוטרים. המשמרת זכתה לכינוי "משמרת בית קברות" הן על ידי העובדים והן על ידי מנהליהם. "האם אתם יכולים לדמיין שאתם עובדים מ־1 לפנות בוקר במשך 4 ימים בשבוע? באיזו שעות נישן ואיך נחייה את החיים שלנו?! ואיך נסתגל לשעון רגיל במהלך סופי השבוע? שינוי כזה יהפוך לנורמה בכל הארץ בתחנות השילוחים - אמזון מהווה דוגמה לאופן שבו חברות אחרות יכולות לנצל עובדים עם השינויים הבלתי־אנושיים האלה". כעת, מבקשים העובדים בשיקגו מבקשים גם הם להתאגד עכשיו.

גם פה לא נגמרה מסכת היחסים הרעועים בין אמזון לעובדיה. בתחילת השנה "נציבות הסחר הפדרלית" (FTC) חשפה כי אמזון לקחה מנהגיה את הטיפים שקיבלו במשך יותר משנתיים, למרות שהבטיחה מפורשות לקונים ולנהגים שלא תעשה זאת. החברה לא הפסיקה לקחת את הכסף מהנהגים עד 2019, אז גילתה הקמעונאית כי ה־FTC מנהלת חקירה בעניין.

"הגניבה הזו לא נעלמה מעיני נהגי אמזון, שרבים מהם הביעו כעס כלפי החברה", מסרה הנציבות בהצהרה, "אבל במקום להודות ולשנות את דרכיה, אמזון נקטה צעדים נרחבים כדי להטעות את הנהגים ולהסתיר את הגניבה שלה". לבסוף, אמזון הגיעה להסכמות עם הנציבות לפיהן היא תעביר 61.7 מיליון דולר - סכום הטיפים שנגזלו - בחזרה לנהגים.

ההתאגדות באמזון היא סוגיה בוערת בארה"ב. לכל הצדדים מובן היטב מה עומד על הכף: מצד אחד, התאגדות שנולדה מתוך מאבק בחברת ענק ומנהליה שעשו לא מעט כדי למנוע את ניסיונות הקמתה. ומצד שני, החשש של חברות ותאגידים בארה"ב מהקמה של איגודים מקצועיים שעלולים לפגוע ברווחיהם.

כדי להבהיר עד כמה הנושא נפיץ באמריקה, אפשר להסתכל על התגובה של דייב קלארק, סגן נשיא בכיר באמזון, לבואו של הסנאטור ברני סנדרס לבסמר, אלבמה, כדי לתמוך התארגנות העובדים. קלארק עקץ את סנדרס בטוויטר: "אני מברך את הסנאטור סנדרס על בואו לבירמינגהם ומעריך את התמיכה שלו במקום עבודה פרוגרסיבי. אני לעתים אומר שאנחנו ה'ברני סנדרס של המעסיקים', אבל זה לא כל כך נכון כי אנחנו ממש ממש מייצרים מקום עבודה פרוגרסיבי... אז אם אתם רוצים לשמוע על שכר מינימום של 15 דולר לשעה וביטוח בריאות, הסנטור סנדרס ידבר במרכז העיר. אבל אם אתם רוצים להרוויח לפחות 15 דולר לשעה ולקבל טיפול רפואי טוב, אמזון מחפשת עובדים".

בתגובה לדברים צייץ בחזרה חבר בית הנבחרים הדמוקרטי, מארק פוקאן: "תשלום לעובדים של 15 דולר לשעה לא הופך את אמזון ל'מקום עבודה מתקדם', כשאתם מנסים להרוס את ניסיונות ההתאגדות וגורמים לעובדים שלכם להשתין בבקבוקי מים בעבודה". פוקאן התייחס לדיווחי עבר מצד עובדים על כך שמרוב לחץ בעבודה אין לעובדים זמן ללכת לשירותים ולכן הם עושים את צרכיהם בתוך בקבוקים.

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.