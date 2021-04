אחת האטרקציות האביביות המפורסמות ביותר בעולם היא פריחת הדובדבן, ה"סאקורה" היפנית, ובשנים כתיקונן נוהרים המוני תיירים ליפן להתבונן ולהתבשם ביופי הזה, ולטעום מתרבות שלמה, כמעט פולחן, שסביבו. שם יוצאים התושבים "לשבת מתחת הפרחים" בין מיני עצי דובדבן הרבים הפזורים בפארקים במדינה. הסיבה לכך נעוצה בכבוד שרוחשים היפנים לעצים ולטבע בכלל, ששיאו הוא סאקורה, הדובדבן שהוא מעין ביטוי להתגלמות היופי, להתחדשות שמביא האביב ולחלופיות קצרת הימים של חיי האדם.

החגיגות ביפן הן חלק בלתי נפרד מלוח השנה, והן אורכות כמה וכמה שבועות בזכות האקלים השונה בחלקיה השונים של המדינה, שיוצר גלי פריחה מתמשכים בזה לאחר זה מדרום לצפון. משבר האקלים לא פסח על יפן, וגם הפריחה משתבשת. השנה לראשונה הוקדמה הפריחה והגיעה לשיאה בתאריך המוקדם ביותר זה 1,200 שנים, מאז שהחל תיעוד הפריחה שנאסף לאורך מאות שנים, עוד מתקופת חצר המלוכה בקיוטו.

גם בארץ החורף השנה היה חם מהממוצע, והתאפיין במעט גשם ובמעט מנות קור שהגיעו מאוחר, כך שגם אצלנו הוקדמה פריחת הדובדבן בצפון רמת הגולן.

השנה, כמובן, שום דבר אינו כתיקונו, ומטוסים עמוסי תיירים לא ממריאים ליפן, אבל למרבה השמחה גם בארץ מתחיל להשתרש פסטיבל צנוע של פריחת הדובדבן, הקצרה במיוחד הפעם.

בסוף השבוע הזה, 9-10 באפריל, פותח בוסתן בראשית בעין זיוון את שעריו (בחינם) לחגיגה בסגנון יפני. על רקע צלילי מוזיקה יפנית תוכלו ליהנות בפסטיבל מעמדות ציור על קנבס, סיורים בטרקטור ועגלה בין המטעים, הפרחת עפיפונים וכן מזנון ודוכנים עם תוצרת מקומית. יש גם מדשאות, שולחנות פיקניק, כסאות ומתקני שעשועים לילדים, כך שאפשר לבלות בו שעות.

פריחת האפרסק ביסוד המעלה / צילום: My first value