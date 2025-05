בצל חלוקת צווי 8: הגיע הזמן לנהל גם את הברדק בפיזור ימי מילואים

כשצווי 8 שוב מחולקים בהמוניהם, ועשרות אלפים עוזבים את משפחותיהם ויוצאים להגן על כולנו, צריך לפני הכול להיות אסירי תודה. אבל בזהירות מתבקשת, מוכרחים לדבר על "הטרמפיסטים". יותר משנה וחצי לאחר שפרצה המלחמה, לא רק שהצבא לא מצליח להרחיב את מעגל המשרתים, הוא גם לא מצליח לייצר מודל דיפרנציאלי שיודע להבחין בין חייל מילואים למשנהו. בשוליים, הלוחמים אמנם מקבלים מעט יותר (בעיקר בכל הנוגע למימון טיפולים, סיוע לבני ובנות הזוג וכדומה), אבל אפילו בכל הנוגע להגדרת לוחמים, מי כן ומי לא, הצבא נכשל. הדוגמה האחרונה היא החלטתו הטרייה של מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, שמפעילי כלי טיס המופעלים מרחוק ייחשבו לוחמים.

הימ"מים הפכו למטבע עובר לסוחר

הבלגן הכי מרתיח הוא בכל הקשור לחלוקת ימי מילואים (ימ"מים). כשעשרות אלפים מגויסים, וכל אחד מתייצב לעשרות ימים לפחות, הצבא מנהל כרגע כמות ימ"מים אדירה. מכאן, קצרה הדרך עד שהם הפכו למטבע עובר לסוחר, גם למי שכלל לא עולה על מדים. לא מעט נותני שירותים, בין השאר כאלה שנועדו למעטפת חשובה ללוחמים עצמם, למשפחותיהם וכדומה (ימי עיבוד וגיבוש למשל), גילו שאפשר לדרוש ולקבל תשלום בימ"מים, במקום בכסף של ממש. כמה נוח. היחידות בסה"כ צריכות לבקש ולקבל עוד ימ"מים, כי מלחמה, והמעמסה נופלת על קופת הביטוח הלאומי (כלומר עליי ועליכם).