ישראל תקפה מטרות באזור דמשק - כך דיווחו הלילה כלי תקשורת רשמיים במדינה. לפי הדיווחים, מערכות ההגנה האווירית ירטו כמה טילים. בסוכנות הידיעות הלבנונית אל-מנאר נטען כי טיל נ"מ שוגר לעבר מטוס צה"ל והתפוצץ בגבול ישראל-לבנון. לאחר מכן, כלי תקשורת בלבנון העלו תמונות של שרידי הטיל מאזור הכפר חולא שבדרום המדינה.



בסוכנות הידיעות הרשמית סאנ"א דווח כי ארבעה חיילים נפצעו בתקיפה ונזק נגרם לרכוש, ובטלוויזיה הרשמית הוסיפו כי כלי הטיס הגיעו מכיוון לבנון ורמת הגולן. הארגון הסורי לזכויות אדם דיווח כי ישראל תקפה יעדים צבאיים. תושבי לבנון, דמשק וסביבתה ורמת הגולן תיעדו פיצוצים עזים בשמיים.

Multiple explosions in #Damascus, #Syria during the reported airstrikes this evening. pic.twitter.com/zmG3ypQRwp