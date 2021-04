כבר שבועיים עברו מאז ירדה הפרסומת של yes בכיכובה של נועה קירל מהאוויר, ולמרות זאת הקהל ממשיך לזכור אותה, ולייחס לה שיעורי אהדה גבוהים. הפרסומת, שיצר משרד הפרסום אדלר חומסקי, אמנם זכתה לכתף קרה מתעשיית הפרסום עם טענות על איכות ההפקה, ולביקורת תקשורתית על ההתייחסות לנושא החיסונים ועל השימוש בנכס צאן ברזל (פרפראזה לסרט "השוטר אזולאי") - אבל נראה שעל הקהל הרחב כל זה משפיע פחות.

בשורה התחתונה, זמן אוויר מסיבי - לרבות שימוש עקבי בוורסיות מקוצרות - לצד הקסם של נועה קירל, ממשיכים לעשות את שלהם. הפרסומת רושמת שיעורי אהדה של 18.2% - נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות, העומד על 9%.20.

פרסומת נוספת של אותו משרד, הפעם לחברת בזק בכיכובם של אלה לי וגידי גוב, ירדה גם היא כבר מזמן מהאוויר - ובכל זאת עדיין משובצת בדירוג. קשה להעריך האם הצלחת שתי הפרסומות להיחרת בתודעה נעוצה באיכותן או בכך שרוב הפרסומות ה"גדולות" האחרות כמעט ולא נמצאות באוויר.

יוצאת דופן במובן הזה היא הפרסומת לפרטנר, שהפעם לא רק מאמצת את הסגנון הפרסומי הקודם של yes (מחזות זמר בשילוב בין עברית לאנגלית), אלא גם נשמעת כאילו ממש שרים את המילה yes - עם השיר המפורסם של הבקסטריט בויז, everybody.

בפרטנר ממשיכים במסורת הסלבריטאים שמגויסים לשיר, ואחרי הפרסומת הקודמת בכיכובם של סטטיק ובת זוגו, גויס הפעם הספורטאי יובל שמלא, שמסביר איך מהיום שיש לו פרטנר הוא לא זז מהכורסה, והאיבר העיקרי שפועל אצלו זאת האצבע על השלט.

הפרסומת, באמצעות מקאן ת"א, היא המושקעת ביותר השבוע - עם כ-1.8 מיליון שקל, על פי נתוני יפעת בקרת פרסום. ההשקעה מצדיקה את עצמה בנתוני הזכירות והאהדה: מקום שני בדירוג האהובות, ושלישי בדירוג הזכורות.

באופן כללי, נתוני האהדה לפרסומות השבוע אינם גבוהים במיוחד, ופרט לפרסומות של בזק, yes ופרטנר, רובן לא מגיעות למספרים דו ספרתיים.

העקביות של ביטוח ישיר, שלא יורדת כמעט מהאוויר, ממשיכה להצדיק את עצמה. פרסומת היונים, באמצעות משרד הפרסום באומן בר ריבנאי, מדורגת השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירות העומדים על 6.8%; מדובר בשיעור נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות, העומד על 7.6%.

פסח אמנם מאחורינו, וניתן היה לצפות לירידה משמעותית בהיקפי הפרסום, אולם הם נותרו דומים לשבוע הקודם: 32 מיליון שקל לעומת 32.5 מיליון שקל, בהתאמה.

השלישייה המובילה

רוב הפרסומות מתחלקות בין שלושה משרדים: 3 לבאומן בר ריבנאי, 2 לאדלר חומסקי ו-2 למקאן.

מה שבטוח, ביטוח

שלוש פרסומות בדירוג הן של חברות ביטוח: ביטוח ישיר, פניקס וליברה.

כוחה של התמדה

למרות שטורנדו נכנסים עם פרסומת 'קטנה', תפיסתה של רותם סלע כ"מאמי לאומית" עם השקעה סבירה במדיה, מספיקות כדי להיכנס לדירוג.