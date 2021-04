אם תשאלו את סירי "When is the next apple event?" - תופתעו לגלות שסירי עונה תשובה מעניינת: בעוד כשבוע, ב-20 באפריל, אפל תקיים אירוע מיוחד, אך לא פרסמה אותו כפי שהיא עושה בדרך-כלל. מצד אחד, סירי מפנה את השואל לאתר אפל לקבל יותר פרטים; ומצד שני, אין כעת אזכור לאירוע באתר. אפל ככל הנראה תפרסם את הפרטים בהמשך היום.

אפל צפויה להכריז על דגמי אייפד פרו חדשים ואף עשויה לחשוף את ה-AirTags שלה, מכשיר המעקב אותו מפתחת. בתוך כך, ענקית הטכנולוגיה הודיעה לאחרונה כי תקיים את כנס המפתחים שלה ב-7 ביוני, וכי היא צפויה להציג בכנס מערכות הפעלה חדשות למחשבי מק, לאייפונים, אייפדים, שעוני אפל ווטש ומכשירי אפל TV.

האירוע המיוחד מתקיים יום לפני השימוע שלה בסנאט

ועדת המשנה להגבלים העסקיים בבית הנבחרים בארצות-הברית תתכנס ב-21 באפריל (יום לאחר האירוע המיוחד) על-מנת לעסוק בתחרות בחנויות האפליקציות המקוונות. יצרניות אפליקציות ומפתחי תכנה התלוננו על אפל וגוגל כבר שנים על התנהגות בלתי תחרותית בחנויות שלהן.

על-פי הטענות, גוגל ואפל קובעות כללים חמורים שמדכאים את היצרניות ומטילות עמלות גבוהות כדי לנסות לחסל את התחרות.

אפל הודיעה כי תשלח את האחראי על כללי הרגולציה והממשל שלה, קייל אנדיר, שיתייצב לשימוע.