בחודש מרץ בשנה שעברה, הושקה רשת חברתית חדשה בשם קלאבהאוס. מדובר ברשת חברתית מבוססת שמע - בה למעשה מצטרפים לשיחות מסוגים שונים, כמו פאנל או שיחה פתוחה. על פי דיווחים מהתקופה האחורנה, לקלאבהאוס יש יותר מ-10 מיליון משתמשים, כולם בעלי מכשירי iOS, היחידים שהרשת החברתית זמינה להם. כמו בכל שירות אחר, ענקיות האינטרנט הבינו שהן צריכות להתעורר ולהצטרף לתחרות על הטרנד. מה שהוביל את טוויטר להשיק את Twitter Spaces.

We’re working on something we think you’ll love - Twitter Spaces!



Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp