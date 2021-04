משטרת טקסס נגד מאסק: דורשת את הדאטה של הרכב שהתרסק

משטרת טקסס תגיש היום (ג') צווי חיפוש לטסלה כדי לקבל את הדאטה של הרכב שהיה מעורב בתאונה קטלנית, שבה נהרגו שני אנשים. כך אמר גורם במשטרה ל"רויטרס".

מנכ"ל ומייסד החברה אלון מאסק אמר אתמול כי אחרי בדיקת החברה נמצא שהנהג האוטומטי של הרכב לא היה בשימוש. עם זאת, במשטרת מחוז האריס טוענים כי מהראויות, בהם גם עדות ראייה, עולה בבירור כי לא היה איש במושב הנהג בטסלה מודל S בעת שהיא נסעה במהירות גבוהה כאשר לפתע פגעה בעץ ועלתה בלהבות. לאחר כיבוי השריפה נמצאו שתי גופות של גברים ברכב, כשאחד מהם היה במושב הנוסע הקדמי ואילו השני במושב האחורי. במשטרה ציינו כי "יש לנו עדויות של אנשים שאמרו שההרוגים נסעו כדי לבדוק את הנהג האוטומטי ואיך הוא יכול לנהוג בעצמו".

בנוסף, במשטרה ציינו כי הציוץ של מאסק ביום שני בבוקר, שבו כתב שלא היה שימוש בנהג אוטומטי, היה הפעם הראשונה שהרשויות קיבלו את התייחסות החברה לתאונה.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!



Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.



Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.