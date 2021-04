חברת החלל של אלון מאסק שיגרה לחלל ארבעה אסטרונאוטים

חברת החלל SpaceX שיגרה היום את המשלחת השלישית שלה לחלל. בשעה 12:49 שעון ישראל, על גבי משגר פלקון 9, משימת Crew-2 יצאה לפועל, כש-4 אסטרונאוטים שוגרו ממרכז החלל קנדי של נאס"א בפלורידה, אל תחנת החלל הבינלאומית. 12 דקות לאחר השיגור, החללית נפרדה מהרקטה בבטחה. אורך המסע עומד על כ-24 שעות. הצוות ישהה בתחנה שם למשך שישה חודשים.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK