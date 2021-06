המיליארדר ג'ק דורסי, ממייסדי טוויטר וחברת הפינטק סקוור , אופטימי מאוד לגבי העתיד של הביטקוין, המטבע הקריפטוגרפי הגדול ביותר לפי שווי שוק. "ביטקוין משנה הכל לחלוטין", אמר אתמול (שישי) בכנס "ביטקוין 2021" במיאמי. "אני לא חושב שיש משהו יותר חשוב לעבוד עליו בתקופת חיי".

לדברי דורסי, "אם לא הייתי בסקוור או בטוויטר, הייתי עובד על ביטקוין. אם המטבע היה זקוק לעזרה יותר מסקוור או טוויטר, הייתי עוזב אותן בשביל ביטקוין. אבל אני מאמין שלשתי החברות יש תפקיד לבצע".

הביטקוין יכול ליצור תשתית פיננסית חדשה שמכילה ותומכת יותר בקהילות מוחלשות, טען דורסי. עבור אלו החיים במדינות שונות ברחבי העולם, דורסי רואה בביטקוין אמצעי להגנה מפני פיחות במטבע ולזירוז העברת כספים ממדינות אחרות. זו בין היתר הסיבה מדוע דורסי, יחד עם המוזיקאי והיזם שון קרטר (ג'יי זי), הקימו קרן של מיליוני דולרים לפיתוח הביטקוין באפריקה ובהודו.

למרות שמבקרים רבים של הביטקוין טוענים כי מדובר בהשקעה ספקולטיבית, תנודתית ומסוכנת שרגישה להונאה, קהילת הביטקוין רואה במטבע "זהב" דיגיטלי ומבוזר, וגם גידור נגד אינפלציה. דורסי מאמין שביטקוין יהפוך למטבע המקומי של האינטרנט. לדבריו, "הסיבה היחידה שסקוור מעורבת בביטקוין היא לשם כך".

סקוור, חברת התשלומים של דורסי, הוסיפה מעל 170 מיליון דולר ביטקוין למאזן שלה בפברואר, לאחר שהשקיעה לראשונה במטבע הקריפטו באוקטובר. ביום שישי הודיע דורסי כי סקוור שוקלת ליצור ארנק חומרה (ארנק דיגיטלי קר) לביטקוין.

ג'ק דורסי למעשה מציע למשתמשים דרך לאחסן את הביטקוין שלהם כך שלא יישלט על-ידי סקוור או כל חברה אחרת. "אם נעשה זאת, זה יהיה באופן פתוח, מהתוכנה לעיצוב החומרה, ובשיתוף פעולה עם הקהילה", פירט.

Square is considering making a hardware wallet for #bitcoin. If we do it, we would build it entirely in the open, from software to hardware design, and in collaboration with the community. We want to kick off this thinking the right way: by sharing some of our guiding principles.