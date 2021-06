הממשל באל סלבדור הצביע בעד חוק שיהפוך אותה למדינה הראשונה בעולם שתאמץ את המטבע הדיגיטלי ביטקוין כמטבע חוקי, כמו הדולר.

נשיא אל סלבדור נאיב בוקלה הצהיר על הכוונה למהלך בתחילת השבוע, והבוקר העלה את הצעת החוק להצבעה בפני הקונגרס. "מטרתו של חוק זה היא להסדיר את המטבע הדיגיטלי הביטקוין כמטבע חוקי בלתי מוגבל בכל עסקה", נכתב בהצעת החוק.

The #BitcoinLaw has been approved by a supermajority in the Salvadoran Congress.



62 out of 84 votes!



History! #Btc🇸🇻