למאנדיי באהבה: חברת Wix פרגנה בשלט חוצות על נתיבי איילון

ההנפקה של Monday.com בשבוע שעבר בנאסד"ק זכתה לכותרות בעיתונות הכלכלית - וגם לפרסום חוצות בסמוך לנתיבי איילון. "Monday I'm in love", נכתב על השלט, בהשראת השיר "Friday I'm in love" של להקת The Cure. מי שהזמין את השלט הייתה חברת האינטרנט הישראלית Wix שביקשה לפרגן למצטרפת החדשה לוול סטריט. "ברכות, מחבריכם ב-Wix", נכתב שם.

מאנדיי פיתחה מערכת הפעלה לעבודה, לצורך ניהול פרויקטים ותהליכי עבודה. הקשר בין מאנדיי ל-Wix בא לידי ביטוי גם בכך שאבישי אברהמי, מייסד ומנכ"ל Wix, הוא משקיע פרטי במאנדיי ומחזיק ב-3.5% מהון המניות שלה. בנוסף, Wix הייתה הלקוחה הראשונה של מאנדיי.

שווי ההחזקה של אברהמי במאנדיי מגיע כיום ל-318 מיליון דולר. לפי התשקיף שהגישה מאנדיי לקראת ההנפקה, חלק מההחזקות של אברהמי רשומות על שם Wix. אברהמי השקיע בחברה ממש בתחילת הדרך, בשלב הסיד בשנת 2012, והוא מכהן בה כחבר דירקטוריון מאותה שנה.

רועי מן, מנכ"ל-משותף במאנדיי שהקים את החברה יחד עם ערן זינמן, כיהן קודם לכן בתפקידים טכנולוגיים בכירים ב-Wix עד שפרש ממנה לטובת הקמת מאנדיי. Wix (שהונפקה ב-2013) נסחרת כיום בשווי 16 מיליארד דולר ומאנדיי - בשווי של כמעט 9 מיליארד דולר.