שר הבריאות הבריטי מאט הנקוק, שמוביל בשנה וחצי האחרונות את ההתמודדות של הממלכה המאוחדת עם מגפת הקורונה, עומד במרכזה של שערורייה פוליטית המערבת את העוזרת הפוליטית שלו, הגבלות הקורונה וקריאות של כלי התקשורת וחברי פרלמנט להדיחו.

הצהובון הבריטי "סאן" השיג תיעוד של מצלמות אבטחה מתוך בית הנבחרים הבריטי שבו נראים הנקוק ועוזרת פוליטית בכירה שהחל להעסיק לפני כשנה, ג'ינה קולדנג'לו, כשהם מתנשקים בהיחבא.

MAIL: How CAN he cling on? #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/qWrQ4EKrD8