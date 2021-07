דליפה בצינור גז תת ימי הובילה לשריפה במי מפרץ מקסיקו

במהלך היממה החולפת, פרצה שריפה גדולה בקו המים בדרום מפרץ מקסיקו, עקב דליפה בצינור גז תת ימי בסמוך לאסדה של חברת הנפט המקסיקנית הממלכתית פמקס (Pemex).

האש בערה במים במשך יותר מחמש שעות, בהן התרחשו מאמצי כיבוי נרחבים. לפחות חמש ספינות הגיעו למקום הדליקה, כדי לנסות לכבותה בין היתר באמצעות שימוש בחנקן.

This might look like a scene from a sci-fi movie, but it's all too real - the Gulf of Mexico caught fire yesterday after a pipeline ruptured. It's another reminder that there are only 2 types of pipelines: those that HAVE leaked, and those that WILL leak. pic.twitter.com/Oq32TbYrf3