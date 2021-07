פייסבוק עונה לממשל ביידן: "העובדות מספרות סיפור אחר"

עיתונאי NBC, פיטר אלכסנדר, שאל בסוף השבוע האחרון את נשיא ארצות-הברית ג'ו ביידן מה המסר שלו לרשתות החברתיות כמו פייסבוק, ביחס לפייק ניוז שמתפרסם על הקורונה. ביידן ענה: "הן הורגות אנשים".

NBC's @PeterAlexander: "What's your message to platforms like Facebook [regarding COVID misinformation]?"

President Biden: "They're killing people." pic.twitter.com/TIaoeESMdk