עובדות ועובדי סטודיו C לבית המשפט: מנה נאמן לסטודיו C לצד מתן צו לפתיחת הליכים בכדי שנוכל לקבל דמי אבטלה מביטוח לאומי. כפי שנחשף בגלובס, סטודיו C הגישה השבוע בקשה לפירוק החברה בנימוק כי "הרשת נפגעה באופן אנוש וחסר תקדים בשנה וחצי האחרונות מאז פרוץ מגפת הקורונה בינואר 2020".

מהבקשה עולה כי הרשת צברה חובות של כ-25 מיליון שקל ללקוחות, לבנק לאומי, לבעלי נכסים, לספקים ועוד. היום הגישה הרשת בקשה למינוי נאמן ודיון נקבע ליום ראשון ה-25.7. כעת מבקשים עובדי החברה, כ-237 - רובן נשים כי באותו המועד ידון בית המשפט בהטלת צו לפתיחת הליכים, במקום בדיון שנקבע לאמצע חודש אוקטובר.

עו"ד אופיר רונן המייצג את עובדי החברה מסביר כי "פרק הזמן הזה של חודשיים וחצי יוצר ואקום בעייתי שמשפיע ישירות על העובדים". רונן מסביר כי הודות לחוק חדלות פירעון החדש, עובדים בחברה שמוגש לה צו לפתיחת הליכים יכולים ממועד הצו לקבל דמי אבטלה מביטוח לאומי (מקדמה בגובה חוב של עד שתי משכורות תוך כ-14 ימים ממועד מתן הצו).

בבקשה שהגיש לבית המשפט מנמק רונן כי חלק גדול מהעובדות הן אימהות חד הוריות מתחת לגיל 45 ועל כן אינן זכאיות לקבל דמי אבטלה בשל שינוי מדיניות משרד האוצר. רונן מסביר כי ניתן לקיים במקביל את שני ההליכים המשפטיים, כלומר למנות נאמן זמני ולתת צו לפתיחת הליכים.

לצד החוב לעובדים, חייבת סטודיו C כ-4.7 מיליון שקל ללקוחות, זאת אחרי דיווח על החזר של 9.5 מיליון שקל. לקוחות טענו כי שווקו להן חבילות גם בעת האחרונה ולנושא הזה התייחסה הרשת בבקשה שהוגשה לבית המשפט היום. לפי סטודיו C מ-20 אלף מנויות היא נותרה עם כ-4,500. המנויות משלמות כ-2,000 שקל לשנה.

בבקשה שהגישה סטודיו C לבית המשפט המחוזי בירושלים היום (ד') היא מפרטת כי נושיה השונים פועלים לממש ביטחונותיהם לרבות מימוש ערבויות בנקאיות כשהיא מציינת כי אי הוודאות העסקית שתחתיה היא שרויה לא יכול להימשך לאור התחייבויות עתידיות רבות, הן לעובדים שטרם פוטרו והן ללקוחות והן לצדדים שלישיים לרבות משכירים שדורשים את פינוי סניפי הרשת באופן מידי.

החברה מציינת כי פנו אליה משקיעים בכדי לרכוש את פעילותה. עוד מפרטת החברה כי "כאשר הסיקה כי ייתכן שהמגעים עם המשקיעים לא יצלחו הותירה המבקשת בנפרד את הכספים שהצטברו כתוצאה ממכירת מנויים במסגרת מבצע (שנערך בתקופה האחרונה) והחזיקה אותם בכספת... עם ההבנה שאין מנוס מהגשת הבקשה (לביהמ"ש) בחרה החברה שלא להשיב את הכספים באופן מידי לאותן לקוחות מחשש שהדבר יהווה העדפת נושים אסורה".

לא מפורט כמה כסף מוחזק בכספת זו אולם לפי סטודיו C תחשיב כזה יוכל להיעשות ב-48 השעות הקרובות. לאור זאת בעלי סטודיו C מבקשים למנות נאמן שיפעיל את החברה בתקופה הקרובה "בין על דרך של הפעלה בפירוק ובין על דרך של הפעלה זמנית".