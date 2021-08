אפגניסטן: נשיא המדינה אשרף גאני יודיע על העברת השלטון לטליבאן

לפי פרסומים בתקשורת העולמית, נשיא אפגניסטן יודיע בהמשך היום על התפטרותו ועל העברת השלטון לטאליבן כדי למנוע קרבות ושפיכות דמים במלחמה האבודה על קאבול הבירה. הנשיא אשרף גאני נפגש כעת עם דיפלומטים בכירים ומפקדי נאט"ו בקאבול כדי לסכם את התנאים.

בטאליבן הודיעו כי ראש הממשלה הזמני יהיה מולה עבדל ר'אני ח'אדר, שהיה נציגם בשיחות עם האמריקאים. לצידו יטפל בענייני חוץ עלי ג'לאלי - דיפלומט שכיהן במערב כשגריר.

דובר הטאליבן פרסם הודעה לפיה: "אנו לא מתכוונים לנקום באף אחד, נסלח לכל מי ששירת את הממשלה האפגנית או את ארה"ב". ההודעה נועדה להשאיר באפגניסטן את שגרת הפקידות הממשלתית המקצועית המנהלת את המדינה, כדי להימנע מכאוס שלטוני. מנגד, בארגוני הביון במערב חוששים כי טאליבן ינקום בפקידים בכירים, ובעיקר באנשי הצבא וכוחות הביטחון והמודיעין. רבים מאלה קיבלו היתרי כניסה לארצות-הברית ומדינות אחרות במערב.

🚨 TRAFFIC SITUATION RIGHT NOW IN #KABUL pic.twitter.com/egk1YkHTwU