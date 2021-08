בשיא אוגוסט: תקלה סדרתית במערכת המיזוג של טסלה

ישראלים שיש להם מכונית טסלה מתוצרת המפעל בסין נתקלו בשבועות האחרונים בתקלה סדרתית באחד הצינורות של מערכת קירור תא הנוסעים, שבעטיה הושבתה פעולת המזגן בשיא אוגוסט. חלק מהמקרים טופל, אולם ללקוחות אחרים נמסר כי ייאלצו להמתין עד להגעת מלאי חדש של חלפים בימים הקרובים. דובר טסלה מסר בתגובה כי "אנחנו מודעים לכך שמספר קטן של כלי רכב הושפעו מהסוגייה הזו. כלי הרכב הראשונים שהושפעו כבר תוקנו וחזרו לכביש ואנחנו פועלים לתקן את הבעיה מוקדם ככל הניתן".

טסלה צפויה להרחיב ברבעון האחרון את מערך השירות שלה בישראל, והיא מכשירה כעת עמדות ייעודיות לטיפול ברכבי טסלה במוסכים של "שגריר" ברחבי הארץ ובמקביל פועלת להרחיב את מספר העובדים שמקבלים הכשרה לטיפול במכוניות. יצוין כי ענף המוסכים נמצא מזה זמן במצוקת כוח אדם ויבואני הרכב הסדירים "נלחמים" כיום על כוח אדם ברמה גבוהה.

מחברת שגריר לא נמסרה תגובה.

אחרי שטסלה הציגה ביצועים עסקיים מרשימים ברבעון השני של 2021, שהביאו להתאוששות במנייה שלה, חודש אוגוסט לא האיר עד כה את פניו אל החברה מקליפורניה.

בתחילת אוגוסט פורסמו נתוני המכירות של טסלה בשוק הסיני, שהיה עד לאחרונה מנוע צמיחה גלובאלי של החברה, ומהם עולה כי מכירותיה לשוק המקומי שבו נמצא המפעל שלה נחתכו ביולי ביותר משני שליש. על פי נתוני איגוד כלי הרכב הפרטיים בסין, באותו חודש נמסרו ללקוחות סיניים 8,621 כלי רכב של טסלה, 69% פחות מיוני אשתקד.

על פי הנתונים, בחודש יולי ייצר המפעל הסיני כ-33 אלף רכבי טסלה 3, אולם 24 אלף מתוכם ייוצאו למדינות אחרות. לשם השוואה, ביוני כמעט 83% מכלל הייצור הופנה לשוק המקומי.

יצוין כי ביולי המתחרות של טסלה בפלח החשמלי התחזקו משמעותית וביניהן פולקסווגן, שכמעט הכפילה את מכירות הרכב החשמלי שלה, ויצרניות מקומיות כגון BYD, ניו ועוד, שפותחות במהירות עמדת הובלה. טסלה לא סיפקה הסבר לתופעה אולם בימים האחרונים חשפו כלי התקשורת בסין כי היא מגייסת במדינה מערך שלם של יחסי ציבור וקשרי מדיה, תופעה שמנוגדת לאסטרטגיה של טסלה בשאר העולם.

גורמים בשלוחה הסינית של טסלה טוענים כי מדובר בקשיי אספקה זמניים בשל המתנה של לקוחות רבים לזמינות של דגם ה-Y, שייצורו צובר כיום תאוצה במפעל בשנחאי. אולם מאז ההשקה של ה-3 וה-Y מתוצרת סין, ביצעה טסלה במדינה לא פחות משש הוזלות מחיר של דגמי ה-3 וה-Y בשוק הסיני - מה שמעיד על לחץ תחרותי גובר.

ב-14 באוגוסט חרגה טסלה ממנהגה ופרסמה פומבית את העובדה שהיא סובלת ממחסור "קיצוני" בצ'יפים, כחלק מהמחסור הגלובאלי בצ'יפים, שממנו סובלת כל תעשיית הרכב מתחילת השנה. בציוץ בטוויטר, אמצעי המדיה המועדף של אלון מאסק, אמר יו"ר טסלה כי החברה נאבק "במגבלות קיצוניות של שרשרת האספקה". הוא לא חסך גם בביקורת פרטנית על ההספקים שלו וכתב כי "בוש (הגרמנית) ורנסס (היפנית) הן הכי פרובלמטיות". יצוין כי בחודש יוני כתב מאסק כי אחת הבעיות היא שתעשיית הרכב והמפיצים "אוגרים צ'יפים כמו נייר טואלט אבל בקנה מידה אפי".

Tesla makes cars for export in first half of quarter & for local market in second half.

As publicly disclosed, we are operating under extreme supply chain limitations regarding certain "standard" automotive chips.

Most problematic by far are Renesas & Bosch.