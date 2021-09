צרפת נקטה בסוף השבוע צעד חריף במיוחד מול ארה"ב - חסר תקדים בזמנים המודרניים - והשיבה את שגרירה בוושינגטון להתייעצות במחאה על עסקה משולשת בין ארה"ב ובריטניה לאוסטרליה, להקמת צי צוללות המונעות בעזרת כורים גרעיניים.

העסקה היא חלק מברית הגנה אזורית בין שלוש המדינות, שנתפסת ככוח-נגד לכוח הצבאי העולה ולשאיפות ההתרחבות של הצבא הסיני באזור ים סין הדרומי, שמכונה "Aukus". גם השגריר הצרפתי בקנברה, בירת אוסטרליה, הוחזר לפריז להתייעצות. גם סין גינתה את המהלך ואמרה כי אוסטרליה פועלת בניגוד לאמנה לאי-הפצת נשק גרעיני.

מבחינה כלכלית, העסקה האמריקאית-בריטית-אוסטרלית הביאה לביטול עסקת-ענק בשווי יותר מ-30 מיליארד אירו להקמת צי צוללות אוסטרלי בעשורים הקרובים, שבה זכו לפני כחמש שנים חברות צרפתיות. בצרפת, חברות הנשק והספנות הצבאית הן חברות ממשלתיות (בניגוד למצב בגרמניה, למשל), והמהלך מהווה אובדן הכנסות משמעותי מאוד בעבור המדינה, גם בהתחשב בכך שהמדינה הוציאה מאות מיליוני אירו בהתכוננות למכרז האוסטרלי וביישומו. החברות הצרפתיות ניצחו את טיסנקרופ הגרמנית, שגם היא השקיעה שנים ומיליוני אירו בהגשת מועמדות למכרז.

האוסטרלים נימקו את ביטול העסקה עם צרפת ביכולת של צוללות המונעות בעזרת כור גרעיני להיות בים לתקופות ארוכות יותר ללא צורך לחזור ולתדלק בנמל הבית. יש לצוללות אלה, שארה"ב ובריטניה מפעילות כבר קרוב ל-60 שנה, גם יתרון ביכולת התחמקות מגילוי.

מבחינה גיאו-פוליטית, ביטול העסקה מסמל את הפוקוס ההולך וגובר שארה"ב מעניקה להתמודדות עם סין, הכוח העולה באסיה מבחינה כלכלית וצבאית, ואת החלשת המחויבות שלה לנאט"ו, הברית הטרנס-אטלנטית שצרפת חברה בה. האוסטרלים מעדיפים לחבור למעצמה החזקה בעולם, מבחינה אסטרטגית, מאשר לשתף פעולה עם צרפת, החברה באיחוד האירופי חסר ההשפעה הביטחונית.

הצעד מביא לשפל את היחסים בין ארה"ב לצרפת, שידעו עליות ומורדות בשנים האחרונות. שתי המדינות היו חלוקות על הפלישה הקרקעית לעיראק ב-2003. אחרי חילוקי דעות אלו, צרפת הצטרפה מחדש לנאט"ו רק ב-2009, אחרי יותר מ-40 שנה שבהם פעלה רשמית באופן עצמאי (אך שיתפה פעולה באופן עמוק עם רוב פעילויות הברית). הנשיא עמנואל מקרון מקדם הקמת כוח התערבות צבאי אירופי שיוכל לסייע למדינה לשמור על האינטרסים שלה באזור הסאהל באפריקה ובאזורים אחרים.

בכירים צרפתים אמרו ל-CNN כי העסקה המשולשת, שהתגבשה בחשאיות בחודשים האחרונים ומסמלת את הניסיון של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן להציב כוח-נגד לסין, מהווה "תקיעת סכין בגב" מצד המדינות. באופן רשמי, שר החוץ הצרפתי ז'אן-איב לה דריאן, אמר כי צרפת השיבה את השגרירים להתייעצות "בשל הנסיבות החמורות של ההכרזות שפורסמו ב-15 בספטמבר על ידי ארה"ב ואוסטרליה". "ההשלכות של צעד זה", אמר, "ישפיעו על התפיסה שלנו לגבי שיתופי פעולה, בריתות והחשיבות של אזור האוקיינוס השקט והים ההודי בעבור אירופה". לפי הדיווחים, השגריר מלונדון לא הושב משום שבריטניה "הצטרפה באופן אופורטוניסטי לברית", ולא היתה היוזמת שלה.

I am being recalled to Paris for consultations. This follows announcements directly affecting the vision we have of our alliances, of our partnerships and of the importance of the Indo-Pacific for Europe. https://t.co/ue2V1NUTpN