ביץ' באם (Beach Bum), חברת משחקי הלוח הדיגיטלי של מייסדי פלייטיקה גיגי לוי-וייס ואורי שחק, נמכרת לחברת המשחקים הצרפתית Voodoo (וודו) בתמורה ל-250-300 מיליון דולר. חברת משחקי השש-בש, הרמי והספיידס מרעננה צמחה בשנים האחרונות מתחת לרדאר התקשורתי וצברה מיליוני משתמשים נאמנים שביקשו לשחק את המשחקים האהובים עליהם מהעולם האמיתי במובייל. וודו היא חברת משחקי מובייל צרפתית שבן בעלי המניות בה גם חברת טנסנט הסינית וגולדמן זאקס. שוויה מוערך כיום בכ-1.4 מיליארד דולר.

ביץ' באם מאפשרת לפתוח את האפליקציה ולמצוא בזמן אמת שותף אנושי למשחק, תכונה שסייעה לה לצלוח את תקופת הקורונה בהצלחה, כאשר מיליוני שחקנים חיפשו בידור חברתי. בקרוב היא תשיק מוצר שייקח את החוויה לעולמות הוידיאו, כך שניתן יהיה לשחק שש-בש או רמי מול מתחרים דרך תוכנות וידיאו, כגון זום.

ביץ' באם מעסיקה מעל 100 עובדים ומרבית מניותיה מוחזקות בידי חמשת המייסדים: שני המייסדים המקוריים, גיגי לוי וייס, המשמש כיו"ר החברה עד היום, ואורי שחק, שעזב את החברה לפני מספר שנים; ושלושה מייסדים שהצטרפו אליה לאחר הקמתה: המנכ"ל שחר שצלקה, סמנכ"לית השיווק קרן מרום, ומנהל תחום השש-בש בחברה, גילי לוי. החברה גם גייסה הון התחלתי של 14 מיליון דולר משתי קרנות הון בלבד: קרן ההון סיכון של חיים סבן ו-83North.

החברה הוקמה ב-2015 על ידי לוי-וייס ושחק לאחר שעזבו את פלייטיקה וחיפשו דרך להעביר את חווית משחקי הלוח, ובפרט את השש-בש האהוב עליהם, אל הטלפון הנייד. שנות הקורונה עשו טוב לחברה, כפי שעשו לחברות משחקים רבות, ובשנתיים האחרונות היא מדווחת על רווחיות. מאחר והכנסותיה בשנה האחרונה עמדו על כ-70 מיליון דולר, החברה נמכרת לפי מכפיל של פי 3-4 על הכנסותיה, המקובל בתעשיית הגיימינג בימים אלה.

אפליקציית השש-בש הובילה בהורדת

ביץ' באם מגיעה מעולמות משחקי הלוח והמשחקים הוותיקים והשכונתיים, אלה שעברו בירושה מדור לדור ומוכרים לשחקנים בדרך כלל מההורים, הסבים והסבתות. בז'רגון המקצועי, הם נקראים משחקי אוורגרין, כלומר משחקים ותיקים, מוכרים ואהובים שקיימים כבר מאות ואלפי שנים עוד בטרם העידן הדיגיטלי.

כך, השש-בש המזרח התיכוני, שפופולרי במדינות מזרח אירופה והמזרח התיכון; משחק הרמי שנפוץ בעיקר במדינות אסיה; והספיידס האמריקאי, וריאנט של משפחת משחקי הוויסט שהמפורסמת בה היא הברידג', אך בניגוד אליו משאיר מקום נרחב יותר למזל. "אלה משחקים אהובים מאוד שמשחקים אותם קודם כל על לוח באוף ליין, הם פופולריים כבר מאות שנים לפנינו וכנראה ימשיכו לשחק בהם גם מאות שנים אחרינו", אומר שחר שצלקה, מנכ"ל החברה ואחד ממייסדיה. "משהו בדנ"א שלהם, בשילוב בין מזל לבין חשיבה אסטרטגית, זיכרון ויכולת מתמטית פוצח בצורה הנכונה, וזה מה שהופך אותם לנצחיים. משחקי הלוח המקוריים לא קיבלו במה מרכזית עד היום בעצם".

המשחקים של ביץ' באם אמנם פופולריים במדינות מזרח אירופה, המזרח התיכון ואסיה, אך הם נהנים גם מקהל הולך וגדל בקרב קהילות של מהגרים: אסייתים ומקסיקנים בארה"ב, ומהגרים ממדינות ערב ומטורקיה במדינות אירופאיות כגון גרמניה ובריטניה.

נתונים אלה משתקפים גם במספרים של ביץ' באם שמראים מהיכן היא שואבת את הקהל שלה. הקהל האמריקאי, הבריטי והגרמני מאוד נוכח בקרב הקהל של משחקי ביץ' באם, אבל קהילת השחקנים הגדולה ביותר של משחק השש-בש שלה, Lord of the Board, מגיעה מרומניה (15% מכלל השחקנים) ולאחריה קהילות בישראל, בעיראק, במצרים וביוון.

Lord of the Board היא נכון להיום אפליקציית השש-בש המובילה בכמות ההורדות במובייל, הן בחנויות של אנדרואיד והן בחנויות אפל. אבל היא לא לבד בתחום: מזנבת אחריה Backgammon Live של החברה הישראלית Come2Play, שמספר ההורדות שלה אמנם כמחצית מזה של ביץ' באם, אך היא זוכה לביקורות קהל חיוביות יותר ולצמיחה רבה. גם Spades Royale, משחק הספיידס של ביץ' באם זוכה להצלחה גדולה בעולם ולביקורות טובות, אם כי הוא זוכה לתחרות מכיוונה של Spades Plus של זינגה.

הרוכשת הצרפתית, וודו היא יצרנית משחקי מובייל היפר-קז'ואל פופולריים, המפורסמים שבהם הם Helix Jump ו-Croud City. לאחרונה הכריזה על כוונתה להתרחב לשוק המשחקים המוכרים טובין וירטואלי בתשלום, שביץ' באם היא מייצגת נאמנה שלו. היא גם הודיעה על השקעה מענקית האינטרנט הסינית טנסנט, אשר רואה בה בוודאי כתחמושת נגד WeChat, אפליקציית הצ'ט שמציעה גם רשת משחרי קז'ואל גדולה. וודו סימנה לאחרונה את אסיה כשוק יעד דומיננטי, המהווה נכון להיום כ-50% מכלל פעילות משחקי האונליין.