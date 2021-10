ממשלת בריטניה הכריזה מלחמה על פעילי אקלים החוסמים כבישים

ממשלת בריטניה הודיעה כי תפעל באופן חריף נגד פעילי אקלים שחסמו כבישים, שיתקו את התנועה ומאיימים להחריף את הצעדים לקראת ועידת האקלים COP26 שתתכנס בגלזגו בחודש הבא. שרת הפנים הבריטית פריטי פאטל הודיעה כי משרדה יסגור את הפרצות החוקיות, בהן לדבריה "מי שמכנים את עצמם לוחמים למען האקלים" משתמשים כדי "ליצור כאוס תחבורתי" ללא עונשים כבדים.

בשבועות האחרונים החריפו פעילים של ארגון בשם "Insulate Britain" את ההפגנות נגד מדיניות הממשלה, ובמקרים רבים הם חסמו עורקי תנועה משמעותיים. הארגון דורש כי בריטניה תבודד את כל הבתים והבניינים במדינה מבחינת אנרגיה עד 2030, על-מנת להקטין את השימוש בדלקים מאובנים לחימום. הארגון התפצל מארגון המחאה בעד האקלים "Extinction Rebellion".

כלי התקשורת דיווחו על אמבולנסים שנחסמו וגם על נהגים שהתחננו לעבור למטרות דחופות. אחת מהנהגות תועדה כשהיא מבקשת לעבור כדי לטפל באמה החולה. הפעילים אוזקים את עצמם לשערים, מדביקים את עצמם לכבישים המהירים ולעתים חוסמים בגופם את הדרכים.

הממשלה הודיעה כי תגביר באופן משמעותי את הקנסות על הפרעה לתנועה, העומדים כעת על עד 1,000 ליש"ט; וכי תהפוך את חסימת עורקי תנועה ו"פגיעה בתשתיות קריטיות" לעבירה פלילית. מי שיסרב לשלם את הקנסות הגבוהים, יישלח לחצי שנת מאסר.

שרת הפנים פאטל אמרה כי החקיקה החדשה "תעניק למשטרה ולבתי המשפט את היכולת לנקוט פעולות נגד מיעוט קטן של פושעים שנעים ברחבי המדינה כדי ליצור שיבושים ולגרום למצוקה בקרב אזרחים".

פעילי הארגון, עם זאת, בירכו על הצעד הממשלתי והודיעו כי מטרתם היא שכמה יותר בני אדם ייעצרו על-ידי הרשויות ואפילו יישלחו למאסר, מה שלדבריהם "יגביר את המודעות העולמית" למצב העגום. הקבוצה פרסמה בטוויטר הודעה לפי "הפעולות שלנו יימשכו עד שהממשלה תפרסם הצהרה משמעותית לפיה היא תבודד את כל הבתים בבריטניה עד 2030".

