פרס נובל לכימיה ניתן להמצאת דרך פשוטה ויעילה ליצר חומרים חדשים

פרס נובל לכימיה לשנת 2021 ניתן לבנג'מין ליסט ממכון מקס פלנק לחקר הפחם בגרמניה ודיוויד מקמילן מאוניברסיטת פרינסטון בארה"ב, עבור פיתוח של כלים חדשים לסינתזה (יצור) של מולקולות. הכלי, שנקרא אורגנו-קטליזה אסימטרית, השפיע מאוד על מחקר בתחום התרופות ואפשר תהליכי יצור נקיים וירוקים יותר בעולם הכימיה, כך מסרה ועדת הפרס.

