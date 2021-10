11 יצירות של פיקאסו נמכרו בלאס וגאס תמורת 110 מיליון דולר

11 יצירות של האמן פבלו פיקאסו הוצעו למכירה פומבית עבור סכום שמגיע לקצת יותר מ-110 מיליון דולר, לאחר שהוצגו במשך שנים במסעדה בלאס וגאס.

היצירות היו תלויות במסעדת "פיקאסו" של רשת MGM, בתוך מלון הבלג'יו (Bellagio), שנבנתה בהשראת האמן וזכתה לכוכב מישלן. המכירה הפומבית נעשתה בסמוך ליום ההולדת ה-140 של פיקאסו, ומ-MGM נמסר כי זו מכירת האמנות הכי גדולה שנעשתה בלאס וגאס. המכירה אורגנה על-ידי סות'ביס והייתה המכירה הפומבית הראשונה שהחברה ארגנה מחוץ לניו יורק.

היצירה הבולטת ביותר שנמכרה היא "אישה בכובע כתום" ( "Femme au béret rouge-orange") - פורטרט של המוזה של פיקאסו, מארי תרז וולטר, אותה צייר ב-1938. היצירה נמכרה ביותר מ-40 מיליון דולר, לאחר שבהתחלה העריכו כי היא תימכר עבור סכום נמוך יותר של 20-30 מיליון דולר.

וולטר ופיקאסו היו בזוגיות משנות העשרים ועד שנות השלושים של המאה הקודמת, ומארי הולידה לפיקאסו בת בשם מיה בשנת 1935. הפורטרטים של וולטר שצייר פיקאסו התאפיינו בצבעים עזים ובתחושת אינטימיות.

שני ציורים טבע מהתקופה הקוביסטית של פיקאסו, "Nature morte au panier de fruits et aux fleurs" ו-"Nature morte aux fleurs et au compotier", נמכרו עבור 16.6 מיליון דולר, ו-8.3 מיליון דולר, בהתאמה. ציור אחר, "גבר וילד" (" Homme et enfant"), נמכר עבור קצת יותר מ-24 מיליון דולר.

הציור ''גבר וילד'' (במרכז) / צילום: Reuters, ברידג'ט בנט

בנוסף, היו גם יצירות פחות מוכרות שנמכרו במחיר גבוה מהמצופה - ציור מ-1962 בשם "Le Déjeuner sur l'herbe" נמכר במחיר גבוה פי ארבעה מהמחיר הגבוה ביותר שהעריכו אותו בו.

על-פי MGM, המכירה הפומבית נועדה "להעמיק את הגיוון" באוסף האמנות שלה, וחלק מההכנסות יושקעו בחזרה בשוק האמנות. לאחר המכירה, 12 יצירות אחרות של פיקאסו שבבעלות MGM יחליפו את אלה שנמכרו ויוצגו במסעדה.