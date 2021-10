הבולשת הפדרלית (FBI) פשטה על משרדי חברת מסופוני האשראי הניידים הסינית פקס (Pax) בפלורידה. על פי הדיווח, שהופץ לראשונה באתר חדשות הסייבר krebsOnSecurity, החקירה קשורה למתקפת סייבר על ארגונים בארה"ב ובאירופה שבוצעו על ידי החברה המנוהלת משנזן שבסין.

המסופונים של פקס, חברת המסופונים השלישית בגודלה בעולם, מיובאים גם לישראל והם משמשים לתשלומים באשראי בעשרות בתי עסק, רשתות ותחנות דלק. בישראל, מפתחת היבואנית תוכנת אשראי ייעודית לשוק המקומי שקיבלה את הסמכת חברת שבא ועומדת בתקני אבטחה מתקדמים. מיבואנית המסופונים, אדיטק, נמסר כי: "כל מכשירי PAX עומדים בתקנים המחמירים ביותר ביניהם תקן PCI ו-EMV ברמת התוכנה והחומרה, ומעודכנות בגרסאות המתקדמות ביותר. אנו בטוחים שהעניין יובהר בתוך זמן קצר".

