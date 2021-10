מניית META מזנקת - רק שזאת החברה הלא נכונה

הרבה אנשים הגיבו בהתלהבות להכרזתה של פייסבוק על שמה החדש, אבל חברת קנדית בשם Meta Materials אולי התלהבה יותר מכולם, לאחר שראתה את מנייתה נוסקת מבלי שעשתה דבר.

אתמול הכריז מארק צוקרברג על השם החדש של חברת פייסבוק, Meta, ששמה המלא יהיה Meta Platform. הטיקר של החברה, כאשר תתחיל להיסחר ב-1 בדצמבר, יהיה MVRS.

ל-Meta Materials אין קשר לחברת פייסבוק: מדובר בחברת "מדע חומרי" (Material Science) שמייצרת טכנולוגיה עבור דברים כמו "איך לחסום גוון ספציפי של צבע, או איך לחמם באופן בלתי נראה חלון במכונית". עם זאת, רבים ראו את שמה והתחילו להשקיע בה - בין מבורות ובין מאדישות.

לחברה שווי שוק של 1.5 מיליארד דולר, וביום חמישי החברה זינקה מאותה סיבה שחברות כמו Zoom Technologies או Signal Advance זינקו - בלבול של משקיעים שחושבים שמדובר בחברות טכנולוגיה גדולות ששינו שם או בדיוק התחילו להיסחר, למרות שמדובר בחברות קטנות ואחרות. ראוי לציין שזינוק במניה על בסיס טעות בשם לא נוטה לשרוד מעבר לכמה ימים, ועל פי רוב המניות חוזרות לגודל הטבעי שלהן.

החברה מזנקת ב-25% לאחר שעות המסחר, לאחר שעלתה בשעות האחרונות של המסחר ב-4.8%. מנכ"ל החברה צייץ ביום חמישי ברכות לפייסבוק על שינוי שמה.

On behalf of @Metamaterialtec I would like to cordially welcome @Facebook to the #metaverse. #GoBeyond $MMAT #AR #VR Meta, meet META® :-) https://t.co/8gOgkYTvSl pic.twitter.com/2i2PMKwzFA