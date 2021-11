100 אלף מפגינים בגלזגו: "לא יכולים לסמוך על המנהיגים שיצילו אותנו"

בתום השבוע הראשון של ועידת האקלים של האו"ם (cop26) בעיר גלזגו בסקוטלנד, נאספו מאות אלפי בני אדם להפגנת ענק נגד הוועידה. לפי ההערכות, כ-100 אלף מפגינים צועדים ברחובות העיר במחאה על אוזלת היד של הפוליטיקאים ברחבי העולם בטיפול במשבר האקלים לאורך שנים, ובדרישה ל"צדק אקלימי". זאת לאחר ימים ארוכים שבהם למרות החירום האקלימי, הוועידה שהוכתרה כ"גורלית" על ידי המנהיגים עצמם, לא השיגה את התוצאות המיוחלות, כך לפי המפגינים.

אנשים מרחבי העולם הגיעו אל גלזגו כדי להפגין במהלך השבועיים שבהם נערכת הוועידה. ההפגנה היום, שנערכת תחת הגשם שיורד בעיר, עשויה להיות הגדולה ביותר במהלך הוועידה והיא מתקיימת לצד אירועי מחאה דומים בערים ברחבי העולם, בין היתר בדרום קוריאה, אנגליה, הולנד, צרפת, קנדה, אוסטרליה ובלגיה.

המשטרה המקומית ערוכה באזור בכוחות גדולים, ועצרה כ-20 מפגינים מ"מרד המדענים", לאחר שחסמו כביש מעל נהר קלייד. פעילי "מרד המדענים" הם סטודנטים לתארים מתקדמים, מדענים ופרופסורים, שהפגינו כשהם לבושים חלוקי מעבדה, כדי להסב את תשומת הלב הציבורית לכך שלאורך עשורים מזהירים מדענים מפני חידלון ממשלתי בנושא משבר האקלים, אך ללא הועיל, בזמן שהאנושות מובילה את כדור הארץ להתחממות הרסנית שגובה חיי אדם.

21 Scientist Rebellion activists arrested on George V Bridge! Today's protest was the largest number of Scientists ever arrested for climate direct action, proving that Scientists can lead by example in the fight for a future!#ScientistRebellion #COP26 pic.twitter.com/V7gSEAzpxd