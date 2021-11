גולשי טוויטר הכריעו: אלון מאסק ימכור 10% ממניותיו בטסלה

האיש העשיר בעולם ייפרד מהחזקות בשווי של 21 מיליארד דולר: יותר מ-3.5 מיליון גולשי טוויטר הצביעו בסקר שהעלה אתמול מייסד טסלה , אלון מאסק, לפרופיל הטוויטר שלו - ובו שאל האם למכור 10% ממניותיו בחברת הרכב החשמלי. קרוב ל-60% מהמצביעים השיבו שעליו לעשות זאת.

"לאחרונה נהיה רעש על זה שרווחים לא ממומשים הם אמצעי להתחמקות ממס", הסביר מאסק את הסקר, ושאל את 62.5 מיליון עוקביו האם הם תומכים בכך שימכור 10% מהמניות. בציוץ נוסף הסביר כי הוא לא מקבל משכורת או בונוסים מטסלה או ספייס X והוא מקבל רק מניות, כך שהדרך היחידה שלו באופן אישי לשלם מסים היא באמצעות מכירת מניות.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?